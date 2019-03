Brühl. (pol/mare) Es war ein Jugendlicher! Wie die Polizei mitteilt, war ein 13-jähriger Junge für die jüngsten Brände in Brühl verantwortlich.

Rückblick: Am 24. und 25. Februar gab es insgesamt drei Brände in Brühl. Schnell war ein Junge ins Visier der Beamten geraten. Er verhielt sich laut Polizei verdächtig: Zeugen beobachteten demnach, dass sie vor Ausbruch des Feuers in Brandnähe den Jungen beobachtet hatten. Er soll die spätere Feuerstelle beobachtet haben und sei über die Geierstraße zum Sperberweg und dann in Richtung Brühler-/Rohrhofer Straße geflüchtet, als er die Zeugen bemerkte.

Am Freitagnachmittag gab es dann Gewissheit: Ermittler des Brühler Polizeipostens fanden konkrete Hinweise, dass der Junge die Brände gelegt hat. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage.

Er betonte aber gleichzeitig, dass ein Zusammenhang mit einer Brandserie im Sommer 2018 nicht bestehe.

Update: 4. März 2019, 15.16 Uhr