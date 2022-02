Bretten. (RNZ) Kurz vor Weihnachten wurde ein Albtraum für die 9-jährige Pia aus Bretten und ihre Familie wahr: Das Mädchen erhielt die Diagnose "Schwere aplastische Anämie". Sie benötigt dringend eine Stammzellspende, um weiter leben zu können. Der "genetische Zwilling" wurde jedoch laut DKMS trotz weltweiter Suche bislang noch nicht gefunden. Nun suchen Pias Familie und Angehörige in Zusammenarbeit mit der DKMS im Rahmen einer Online-Registrierungsaktion nach dem rettenden Spender. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/gemeinsamfuerpia ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht Leben retten.

Erste Hinweise auf die Erkrankung ihrer Tochter bemerkte Pias Mutter kurz vor Weihnachten: Beim Duschen bemerkte sie blaue Flecken und Einblutungen an Pias Beinen. Sofort kam der Lehrerin ein schlimmer Verdacht. Am nächsten Tag geht sie mit ihrer Tochter zum Kinderarzt. Dieser überweist sie sogleich ins Krankenhaus. Nach mehreren Untersuchungen wird zunächst ausgeschlossen, dass Pia an Leukämie erkrankt ist. Die Familie fühlt sich erleichtert.

Da die Werte aber weiter unklar sind, wird erneut eine Knochenmarkpunktion durchgeführt. Dann kommt das Ergebnis: Schwere aplastische Anämie. "Unser erster Gedanke war: Jetzt trifft unsere Familie so etwas. Das kann doch nicht sein," berichten Pias Eltern. Die Familie entscheidet sich, in eine Spezialklinik nach Freiburg zu fahren. Hier fühlen sie sich in dieser schweren Situation sehr gut aufgehoben. Während der immunsuppressiven Therapie geht es Pia noch ganz gut. Sie bastelt und spielt viel. Die Eltern wechseln sich ab: Manchmal ist der Vater da, um mit Pia zu spielen, dann wieder die Mutter. Auch Oma und Opa sind oft im Krankenzimmer zugeschaltet, und spielen gemeinsam "Montagsmaler" per Video Call. Auch Pias jüngere Schwester, die in die erste Klasse geht, kann so dabei sein. "Manchmal fühlt es sich dadurch relativ normal an", so Pias Vater.

Pia ist eigentlich ein sportliches, fröhliches Kind und meistens draußen anzufinden. Sie geht sehr gern in die Schule und spielt nachmittags oft mit Freundinnen. Und das ist es auch, was Pia sich jetzt am meisten wünscht: "Wieder mit den Freundinnen spielen, wieder in den Urlaub auf einen Reiterhof fahren, den Pferden zusehen." All das, was sich viele 9-jährige Mädchen wünschen. Doch für Pia ist das leider im Moment nicht möglich.

Freunde und Nachbarn der Familie haben deshalb gemeinsam mit der DKMS die Online-Registrierungsaktion ins Leben gerufen. Sie alle bitten: "Lasst euch registrieren für Pia und alle anderen Patienten. Vielleicht seid ihr die Rettung für Pia oder andere." Denn Blutkrebs mache keine Corona-Pause. Auch in diesen Tagen seien unzählige Patienten weltweit auf eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen. Dabei kann jeder mithelfen und das eigene Netzwerk nutzen. "Wir sind froh und erleichtert, dass wir über diesen Weg, auch in dieser besonderen Situation, zur Registrierung aufrufen können", so Lars Vollmer, einer der Initiatoren und ein guter Freund und Nachbar der Familie.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Pia und anderen Patienten helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/gemeinsamfuerpia die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.

Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spender:innen für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jedes Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.

DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE86700400608987000286