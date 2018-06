Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Saleh Daghagheleh und die Orth Recycling GmbH - das passt. Seit Januar vergangenen Jahres macht der junge Iraner in der Heidelberger Firma eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Und damit ist er einer von 140 Flüchtlingen, die 2017 im Bezirk der IHK Rhein-Neckar eine Lehrstelle gefunden haben. Damit tragen sie dazu bei, dass die duale Berufsausbildung in der Metropolregion auf einem guten Weg ist, wie IHK-Präsident Manfred Schnabel gestern bei der Vorstellung des IHK-Jahresberichts 2017 erklärte.

Die Zahl der Ausbildungsverhältnisse im Kammerbezirk ist im vergangenen Jahr um fünf Prozent gestiegen. Aber auch das wird nicht ausreichen, um dem sich zuspitzenden Fachkräftemangel zu begegnen.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres hat die Zahl der Ausbildungsverhältnisse noch einmal um drei Prozent zugelegt. Damit sind statistisch die Zuwachszahlen des Landes überboten worden, nachdem die IHK Rhein-Neckar in diesem Bereich jahrelang hinterher gehinkt war.

"Einer der Gründe dafür liegt in der stark akademisch geprägten Struktur unserer Region", so Schnabel. Gerade Abiturienten könne man im Rhein-Neckar-Raum nur unterdurchschnittlich für gewerbliche Berufe begeistern. Aber die Anstrengungen der IHK in diesem Bereich fruchten bereits, so Schnabel weiter.

"Es ist zu vielen jungen Menschen durchgedrungen, dass nicht nur ein Studium Zugang zu höheren Einkommen erschließt. Es gibt einen zweiten Königsweg", sagte er.

Und den sieht er in der Berufsausbildung. Dass es gelungen sei, den Anteil von Hochschulzugangsberechtigten in neu eingetragenen Ausbildungsverhältnissen innerhalb von zehn Jahren von 20 auf 35 Prozent zu steigern, sieht er als Erfolg.

Das kommt auch einer Statistik entgegen, die besagt, dass der Fachkräftemangel im Jahr 2030 in erster Linie ein Fachkräftemangel der beruflich Qualifizierten, also der Facharbeiter sein wird. Die IHK Rhein-Neckar rechnet für ihren Bereich mit 45.000 fehlenden Facharbeitern.

Der Mangel an Akademikern werde gerade einmal ein Zehntel dessen ausmachen. Deshalb wird die IHK nicht müde, darauf zu verweisen, dass eine gewerbliche Ausbildung große Chancen für die Zukunft eröffnet. Dass bis auf rund 700 offene Stellen, wie Ausbildungsmarktexperte Harald Töltl errechnet hat, alle Lehrstellen im Kammerbezirk besetzt werden konnten, ist auf die Gewinnung von Abiturienten, auf zusätzliche Flüchtlinge und auch auf Studienabbrecher, um die man sich bemüht, zurückzuführen.

Ein weiterer Faktor, bei dem die Region vorne liegt, ist die im Bundesvergleich geringe Abbrecherquote bei Azubis. "Jeder vierte Lehrling wirft hin", titelten die Zeitungen vor einigen Wochen. Im Bereich der IHK Rhein-Neckar war es 2017 noch nicht einmal jeder Zehnte.

Als Gründe für eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses wird von Seiten der Arbeitgeber oft mangelnde Ausbildungsreife angeführt, die Lehrlingen argumentieren mit unbefriedigenden Ausbildungsbedingungen oder der falschen Berufswahl.

Gelegentlich stimmt auch einfach die Chemie nicht zwischen Auszubildendem und Ausbilder, oder es wird doch noch ein Studium aufgenommen. Auch kommt es gelegentlich vor, dass Berufseinsteiger mehrere Lehrstellen angenommen haben und sich dann die vielversprechendste aussuchen.