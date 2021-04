Von Klaus P. Hunzinger

Bödigheim. Wandern ist gesund, Wandern ist in, Wandern ist umweltfreundlich. Umweltfreundlich? Nicht gerade, wenn man mit dem spritfressenden Stadtgeländewagen zum Startpunkt fährt. Aber das muss nicht sein, es gibt ja den öffentlichen Personennahverkehr, kurz ÖPNV, für An- und Abfahrt. Das Problem dabei: Wer selten mit Bus und Bahn unterwegs ist, scheut dieses Transportmittel allein schon wegen der Suche nach den Fahrtmöglichkeiten.

Der Naturpark Neckartal-Odenwald schafft da mit seiner neuen Broschüre BahnWandern Abhilfe. Denn zu jeder der darin vorgestellten 13 Touren gibt es alle Infos zur Anfahrt mit dem ÖPNV. Wer sich dann noch die App myVRN des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar auf sein Smartphone lädt, kann sich alle Verbindungen zum Start- oder Endpunkt einer Wanderung zu jeder Tageszeit anzeigen lassen.

Eine Waldlehrpfadtafel mit Wegmarkierung auf der Rundwanderung. Foto: Hunzinger

"Vielfalt im Naturpark mit Bus und Bahn entdecken" lautet der Untertitel der BahnWander-Broschüre. Das ist nicht zu viel versprochen. Von der Bergstraße im Westen bis zum Bauland bei Hardheim im Osten erstreckt sich ein abwechslungsreiches Wandergebiet im Naturpark Neckartal-Odenwald. Die 34-seitige Broschüre bietet zum Einstieg eine Übersicht der 13 Wandervorschläge, durchnummeriert von West nach Ost. Da kann man auf den Spuren des Urmenschen Homo heidelbergensis bei Mauer wandern oder auf den Spuren der Römer bei Osterburken. Entlang der Krebsbachtalbahn geht es von Hüffenhardt nach Neckarbischofsheim oder auf eine Mühlenrunde bei Mudau. Wer höher hinaus möchte, wählt die Ursenbacher Höhenrunde über den Eichelberg oder gibt sich gleich die anspruchsvolle Katzenbuckel-Tour auf den höchsten Berg des Odenwalds.

Bei den 13 Wandervorschlägen sind jeweils Streckenlänge, Höhenmeter und Schwierigkeitsgrad angegeben. Dazu eine kleine Orientierungskarte mit den Wanderwegzeichen, ein Höhenprofil, kurze Wegbeschreibung, Start- und Zielpunkt, Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten unterwegs sowie Einkehr- und Versorgungsmöglichkeiten. Und natürlich: die Bus- und Bahnverbindungen.

Guter Rastplatz: der See bei der Tropfsteinhöhle. Foto: Hunzinger

Aber funktioniert das auch? Wir haben es ausprobiert mit der Wanderung Nr. 11, dem Tropfsteinhöhlenweg ab Bödgheim, eine leichte Rundtour mit 8,3 Kilometern und 166 Höhenmetern. Mit der S1 oder S2 geht es vom Neckartal bis Seckach, dann mit der RB84 nach Bödigheim. Dort steigt man aus dem Zug – und steht kurz darauf vor der Bödigheimer Schlossanlage. Ein schöner Tourenstart, vor allem, wenn der Graf von Bödigheim mit seinem Hund auf der Mauer vor dem Schlosseingang sitzt. Natürlich heißt er nicht Graf von Bödigheim, aber als Familienmitglied der "Freiherrlich Rüdt von Collenberg’schen Schlossgesellschaft", die heute die nicht öffentlich zugängliche Anlage verwaltet, erzählt er ein bisschen was über den Familienbesitz – und in den Schlosshof darf man auch mal "reinspitzen".

Die Schlossanlage wird auf der Dorfstraße umrundet, vorbei am ebenfalls privaten Schlossgarten, dann folgt der Anstieg auf die Höhe. Der Schlierstadter Weg erlaubt schöne Ausblicke auf die Baulandhügel. Am Gewesterbach sorgt ein Hochwasserrückhaltebecken mit interessanter Infotafel für Abwechslung. Mal an der Kreisstraße, mal durch den Wald geht es Richtung Eberstadter Tropfsteinhöhle, unterwegs lockt noch ein Waldlehrpfad.

In normalen Zeiten könnte man jetzt zur Halbzeit die Tropfsteinhöhle besichtigen oder im Restaurant Seeterrasse am Steinbruch einkehren. Geht aktuell beides nicht, also gibt es Rucksackstärkung vor der Rückrunde nach Bödigheim entlang einer wenig befahrenen Ortsverbindungsstraße. Fazit: Eine schöne und gut markierte Runde ab dem Bahnhof in Bödigheim mit Bauland-Aussicht, durch Wald und Wiesen, mit Schlossblick und Tropfsteinhöhle. Und vor allem: Mit guter Bahnanbindung, ein Auto ist nicht erforderlich. Einziger Wermutstropfen: Ein Teil der Wanderung verläuft entlang von Ortsverbindungsstraßen, die allerdings wenig befahren sind.

Info

Adresse: Naturpark Neckartal-Odenwald, Kellereistraße 36, 69412 Eberbach

Telefon: 0 62 71/94 22 75

E-Mail: info@naturpark-neckartal-odenwald.de

Homepage: www.naturpark-neckartal-odenwald.de

Die 34-seitige Broschüre BahnWandern kann per Post oder Mail bei der Naturpark-Geschäftsstelle bestellt werden. Auch das Herunterladen von der Homepage als pdf ist möglich.