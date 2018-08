Rhein-Neckar. (oka) Im Rahmen der RNZ-Serie "Bahn-Geschichten" berichtet Melanie Dosch aus Mannheim über zwei unerfreuliche Fahrten mit der Deutschen Bahn:

> Fahrradtour nach Amsterdam: Zurück sollte es mit dem Zug gehen. Das stellte im Ausland auch kein Problem dar. In Deutschland angekommen, wurden wir im IC von der Schaffnerin aufgeklärt, dass wir für unsere Fahrräder nicht nur eine Fahrkarte (welche wir besaßen) sondern auch eine Reservierung ratsam gewesen sei. Das war uns nicht bekannt und auf der Website der DB nicht offensichtlich erkennbar gewesen. Bald stiegen weitere Fahrgäste mit Reservierung für ihre Fahrräder zu, so dass ein Rad keinen festen Stellplatz mehr hatte. Die Schaffnerin erklärte uns daraufhin, dass wir bei nächster Möglichkeit aussteigen müssen. Für uns ist es nach wie vor nicht nachvollziehbar, weshalb ein Fahrrad im personenleeren Fahrradabteil mit dem Maximalrisiko eines Sachschadens nicht zusätzlich stehen darf, Fahrgäste aber unter Umständen stehen müssen und es zu Personenschäden kommen kann. Uns blieb also keine Wahl außer in Bonn auszusteigen, mit der Hoffnung im nächsten Zug eine Reservierung durchführen zu können. So lautete der Rat der Schaffnerin. Nach einer starken halben Stunde Wartezeit im Service-Center wurden wir äußerst unfreundlich informiert, dass Reservierungen nur 24 Stunden im Voraus möglich seien und wir nur mit einer Regionalbahn fahren könnten. Die Info der Schaffnerin gelte nicht. Da wir uns beschweren wollten, schob man uns Visitenkarte der zuständigen Stelle zu. Wir kauften also zwei neue Fahrkarten für die Regionalbahn, denn die IC-Tickets wurden nicht akzeptiert. Auf unsere Beschwerde hin sprach die DB ihr Bedauern aus und klärte uns über das Verfahren zur Fahrradmitnahme auf. Eine Erstattung der zusätzlichen Kosten erhielten wir nicht.

> Kurztrip nach Hamburg: Am 13. Juli um 8.06 Uhr sollte es nach Hamburg gehen. Extra ein früher Zug, damit man den Freitag bereits in Hamburg genießen kann. Als der Zug mit 35 Minuten Verspätung in den Bahnhof einrollte, stellte das Einsteigen eine Hürde dar, da die Tür dauerhaft versuchte zu schließen. Wegen der nicht behebbaren Türstörung mussten wir in Frankfurt in den nächsten ICE umsteigen - nur schade, dass dieser Zug nun überfüllt war und nicht abfahren durfte. Nach weiteren 30 Minuten Aufenthalt wurden 30-Euro-Gutscheine angepriesen, für diejenigen Fahrgäste die freiwillig in den wiederum nächsten ICE umsteigen würden. Mit eine Stunde ging es schließlich weiter. Ein Ersatzzug hätte die Situation enorm entspannen können. So kamen wir mit gut zweieinhalb Stunden Verspätung in Hamburg an.

Bei der Rückfahrt konnten die Sitzplatzreservierungen wegen eines ausgefallenen Computers nicht angezeigt werden. Deshalb mussten wir uns drei Mal umsetzen. Bis zehn Minuten vor Frankfurt zitterten wir, ob unser Anschlusszug nach Mannheim erreicht wird, da wir aufgrund eines defekten Fensters zuerst einen längeren Zwischenstopp in Hannover hatten und dann nicht mehr mit voller Geschwindigkeit fahren durften.

