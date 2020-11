Von Alexander Albrecht

Mannheim/Karlsruhe. Das Schienennetz zwischen Mannheim und Karlsruhe zählt zu den wichtigsten Bahnverbindungen in Europa. Der Abschnitt ist eingebunden in die Ferntrasse von Rotterdam nach Genua, stößt jedoch an seine Kapazitätsgrenzen. Damit der Wirtschaftsraum attraktiv bleibt, muss die Lücke geschlossen werden. Es gehe also weniger darum, die beiden nordbadischen Städte miteinander zu verbinden, sagte Jens Bergmann, Vorstand für Infrastrukturplanung bei der DB Netze AG, am gestrigen Donnerstagabend der Presse.

Die Bahn sucht in der gesamten Rheinebene nach einer möglichen Trasse mit zwei Gleisen. "Dabei ist noch völlig offen, ob wir vorhandene Strecken ausbauen oder ein kompletter Neubau notwendig ist", so Bergmann. Definiert sind bislang lediglich die Start- und Endpunkte: in Mannheim der Stadtteil Waldhof und der Rangierbahnhof, in Karlsruhe der Güterbahnhof. Der sogenannte Suchraum dazwischen ist recht großzügig angelegt. Dieser erstreckt sich östlich und westlich vom Kraichgau bis zum Pfälzerwald.

"Wir stehen ganz am Anfang des Prozesses und wollen uns bewusst nicht festlegen. Das würde uns nur unnötig einschränken", sagte Bergmann. Es ist derzeit nicht einmal klar, ob auf der Strecke nur Personen- oder Güterzüge rollen oder beides möglich ist. Stand heute gibt es zwischen Mannheim und Karlsruhe zwei Bahnachsen. Die Hauptstrecke, auf der die ICE unterwegs sind, wird ab Graben-Neudorf auch vom Regionalverkehr genutzt. Diese Bahnen pendeln unabhängig von den Schnellzügen von Mannheim nach Graben-Neudorf über Schwetzingen und Hockenheim.

Die zweite Achse führt von Mannheim über Heidelberg, Bruchsal und Durlach in den Karlsruher Hauptbahnhof. Die Bahn will von Anfang an die Öffentlichkeit möglichst umfassend beteiligen und startete noch am Donnerstagabend den ersten Online-Dialog. Weitere Foren und Workshops sind für nächstes Jahr geplant. Stefan Geweke, Projektleiter für das Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe, geht davon aus, dass es gut drei Jahre dauern wird, bis die Vorzugstrasse feststeht. Eine denkbare Option sieht einen Verlauf entlang der A5 vor.

In der Zwischenzeit sind einige "klassische" Stolpersteine aus dem Weg zu räumen: Der Suchraum ist zum Teil eng besiedelt, was Fragen nach Lärmschutz und Tunneln aufwirft. Manch ein Bürgermeister der Anrainerkommunen fürchtet bereits, der Zug könnte mitten durch den Ort fahren. In Hockenheim zum Beispiel klagen die Bürger schon seit vielen Jahren über den Krach der vorbeiratternden Bahnen. Parallel zu diesen Planungen muss geprüft werden, wie "umweltverträglich" die neue Trasse ist. Natur- und Artenschutzbedenken dürften das Untersuchungsgebiet vermutlich schnell verschlanken.

Auf konkrete Angaben zum Zeitplan wollte sich Bergmann bei der Pressekonferenz nicht einlassen. Die ersten Züge würden aber sicherlich erst deutlich in den 2030er-Jahren fahren. Auch bei den Kosten des Megaprojekts seien noch keine seriösen Aussagen möglich. Andere Kapazitätsengpässe in der Region im Korridor Rotterdam-Genua werden früher beseitigt. So will die Bahn an diesem Freitag den genauen Verlauf der Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim vorstellen.

Nach Süden folgt der "Knoten Mannheim" als nächster Planungsabschnitt. Die Aus- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel könnte bis 2030 fertiggestellt sein. Große Lösungen aus einem Guss sind laut Bergmann nicht möglich, da der Bund die Einzelprojekte nach Bedarf und getrennt voneinander gewichte. Deshalb nähmen die Planungen für die Strecke Mannheim-Karlsruhe erst jetzt Fahrt auf.