Auch ein Beitrag zum Lärm- und Umweltschutz: Ab Lorsch soll die Neubaustrecke Frankfurt – Mannheim in einem oberirdischen Tunnel mit „Trogdeckel“ verschwinden. Eine Tunnellösung für den Knoten Mannheim ist noch nicht ausdiskutiert. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Von Harald Berlinghof

Mannheim.Die schnellen ICE-Züge noch einmal schneller machen, die Güterzüge leiser und insgesamt die Kapazität auf der Schiene vergrößern, und zwar ohne eine Umfahrung von Mannheim, sondern mit Halt der ICE im Hauptbahnhof der Quadratestadt: Was nach einer Quadratur des Kreises klingt, ist mittlerweile in Form gegossen und hat die Bezeichnung "Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim Variante II.b".

Inzwischen ist der Verlauf bis Mannheim-Waldhof im Norden der Stadt weitgehend geklärt. Beim Knotenpunkt Mannheim selbst und südlich von Mannheim bis nach Karlsruhe ist man dagegen "noch lange nicht so weit wie beim Streckenverlauf nördlich von Mannheim", erläuterte in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses des Verbandes Region Rhein-Neckar (VRRN) dessen Leitender Direktor, Christoph Trinemeier. Zuvor hatte Jörg Ritzert von der DB Netz AG noch einmal die "Variante II.b" dargestellt und die nächsten Schritte erläutert.

Insgesamt wurden 32 Streckenvarianten inklusive kleinräumiger Streckenverläufe betrachtet und zehn von ihnen anhand von mehr als 40 Kriterien geprüft. Die letztlich favorisierte Variante stellte sich in Bezug auf die Umweltverträglichkeit inklusive Lärmschutz, die technische und finanzielle Machbarkeit sowie die vorgegebenen verkehrlichen Ziele als günstigste Variante dar. Insbesondere der Bereich südlich von Darmstadt und vor allem zwischen Lorsch und Mannheim stand dabei im Fokus der Betrachtung – auch von den Anwohnern, Bürgerinitiativen und betroffenen Kommunen.

Die Neubaustrecke soll überwiegend entlang der A 67 geführt werden und nicht an der A 5. Da die A 67 sowieso sechsspurig ausgebaut wird und damit eine Großbaustelle entsteht, soll der Schienenweg-Neubau parallel dazu erfolgen – um die Bewohner der Region zu entlasten und auch um bei den Eingriffen in die Natur Synergieeffekte nutzen zu können, so der Bahnexperte.

Die "Variante II.b" wurde von der Bahn bereits 2020 im Beteiligungsforum als Vorzugsvariante vorgestellt. Grundsätzlich besteht ein Konsens aus regionaler Sicht hinsichtlich der gewählten Trassenführung, weil sie wichtige regionale Forderungen erfüllt. Dazu gehört ganz wesentlich auch ein optimierter Lärmschutz entlang der autobahnparallelen Schienenführung. Eine Steigerung der Lärmbelastung entlang von Siedlungsbereichen soll auf jeden Fall vermieden werden. Auch der Grundwasserschutz und Wald- oder Habitatschutz müssen berücksichtigt werden. Alle erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sollen, wenn irgend möglich, ortsnah erfolgen. Ersatzzahlungen an einen Fonds, mit dem dann Ausgleichsmaßnahmen weit entfernt von der betroffenen Region umgesetzt werden, wollen die Planer vermeiden. Die Gelder sollen also in der Region bleiben.

Ab Lorsch soll die Strecke weitgehend in einem Tunnel verschwinden. Allerdings ist ein Teilbereich im Lorscher Wald noch oberirdisch geplant. Einen Lückenschluss zwischen nördlichem Tunnel bei Lorsch und südlichem Tunnel bei Lampertheim diskutiert man im Augenblick noch. Ein bergmännisch vorgetriebener Tunnel würde das Landschaftsbild auch beim Bau schonen. Bevorzugt wird allerdings aus finanziellen Erwägungen eine oberirdische Tunnelbauweise mit aufgelegtem, bepflanzten Trogdeckel. Auch eine Tunnellösung innerhalb des Knotens Mannheim ist längst noch nicht ausdiskutiert. Dazu endlich eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, kam als Forderung aus dem Gremium an die Bahn.

Der Neubau der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim soll eine Kapazitätserweiterung in diesem Korridor bringen und eine Entlastung der Kommunen von nächtlichem Güterverkehr. Durch die mögliche Höchstgeschwindigkeit von 300 Stundenkilometern der modernen ICE-Züge soll auch eine notwendige Fahrzeitverkürzung innerhalb des Deutschland-Taktes auf 60 Minuten zwischen Frankfurt und Stuttgart erreicht werden. Auch die Fahrzeit zwischen Frankfurt und Mannheim soll sich um neun auf 29 Minuten verkürzen. Um die 60 Minuten Fahrzeit zwischen Frankfurt und Stuttgart zu erreichen, sei keine Vorbeifahrt am Hauptbahnhof Mannheim nötig, betonte Ritzert ausdrücklich. Das Beteiligungsforum für die Metropolregion Rhein-Neckar soll die Forderungen der Region zur Vorzugsvariante erarbeiten und an die Bahn weiter geben. Dort wird eine Bewertung vorgenommen und an das Verkehrsministerium weiter geleitet, das diese Fassung dem Bundestag vorlegen soll.

Gefordert wird auch ein regionaler Projektbeirat für den Abschnitt Bensheim bis Mannheim-Waldhof. Südlich von Mannheim liegen bislang nur so genannte Grobkorridorentwürfe vor. Gegenwärtig erfolgen so genannte Raumwiderstandanalysen, um die Frage zu klären, welche Route überhaupt eine Chance hätte. Der Untersuchungsraum für den Verlauf der Trasse bis Karlsruhe reicht sogar bis weit hinüber nach Rheinland-Pfalz.