Zehn Tage ASV-Programm

Ketsch. (hab) Die Backfischfest GmbH im ASV Ketsch veranstaltet ab Freitag, 3. August, das weit über die Grenzen des Orts hinaus bekannte 67. Ketscher Backfischfest. Bürgermeister Jürgen Kappenstein ist dem Fest eng verbunden und fungiert als Schirmherr der Veranstaltung. Erwartet werden wie in den vergangenen Jahren Tausende Besucher. Wie viele es werden, weiß man nicht genau. Das Fest kostet schließlich keinen Eintritt, und gezählt werden die Besucher auch nicht.

Allerdings müssen sich Personen mit größeren Taschen aus Sicherheitsgründen auf zusätzliche Kontrollen einrichten. Der Appell lautet: Rucksäcke lieber zuhause lassen. Denn auch das Mitbringen von eigenen Getränken wird nicht gerne gesehen. Ansonsten dreht sich zehn Tage lang alles um den Fisch.

Am Freitag, 3. August, findet der Eröffnungsrundgang mit Bürgermeister Kappenstein und Guggemusik der Ketscher Hewwlguggler statt. Anschließend ist im Zelt der Bieranstich. Nach Einbruch der Dunkelheit gibt es ein musikalisch untermaltes Feuerwerk.

Am Samstag, 4. August, bringt ab 20.15 Uhr "Radspitz" das Festzelt zum Beben.

Am Sonntag, 5. August, haben die "Ganoven" ihren Auftritt: morgens beim Frühschoppen um 10.30 Uhr und dann noch einmal am Nachmittag um 17 Uhr.

Am Montag, 6. August, ist irische Partystimmung mit "Paddy goes to Holyhead" angesagt.

Am Dienstag, 7. August, startet um 15 Uhr der Seniorennachmittag, und um 19 Uhr steht ein bunter, schriller Abend mit einer Travestie Show beim Pink Tuesday auf dem Programm.

Am Mittwoch, 8. August, ist Familientag mit Kinderballonfliegen und ab 19 Uhr die Rockgruppe "Zap-Gang".

Am Donnerstag, 9. August, spielt ab 19 Uhr "Radspitz" auf.

Am Freitag, 10. August, gibt sich ab 20 Uhr "Me and the Heat" die Ehre.

Am Samstag, 11. August, ab 20 Uhr, spielt noch einmal "Radspitz".

Am Sonntag, 12. August, gibt es um 9 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst, und ab 15.30 Uhr noch einmal die "Ganoven". Den Abschluss des zehntägigen Fests bildet ein großes Feuerwerk.

