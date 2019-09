Heidelberg/Schriesheim. (pol/mare) Auto versus Straßenbahn - das hieß es gleich zwei Mal am Donnerstag. In Heidelberg und Schriesheim krachte es an der Schiene, wie die Polizei mitteilt.

> Heidelberg: Eine 20-jährige Peugeot-Fahrerin war am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Bergheimer Straße unterwegs und achtete beim Linksabbiegen nicht auf die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurde der Peugeot so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. Die Autofahrerin zog sich Verletzungen zu, die erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterbehandelt wurden.

Kurz nach 15 Uhr wurde der Straßenbahnverkehr, der kurzzeitig eingestellt war, wieder freigegeben werden. Die 20-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.

> Schriesheim: Am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr fuhr ein aus der Pfalz kommender Autofahrer von einem Tankstellengelände in die Landstraße ein und übersah von rechts kommende Straßenbahn. Durch den Aufprall wurde der Wagen noch gegen ein Schild im Eingangsbereich des Tankstellenareals geschleudert.

DAs Auto - Schaden: 10.000 Euro - musste total beschädigt von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. An der Straßenbahn entstand ebenfalls Schaden von rund 3000 Euro.

Verletzt wurde niemand. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.