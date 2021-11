Von Volker Knab

Plankstadt. "Freitagnacht sind wir aus dem Urlaub zurückgekommen. Am Samstagmorgen sind wir wieder ins Ahrtal gefahren", erzählt Joe Herrmann vom jüngsten Hilfseinsatz der "Ahrschipper" aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Gemeinsam mit seiner Frau Sabine koordiniert er die rund 50 Personen starke Gruppe, die seit der Flutkatastrophe im Juli an fast an jedem Samstag zum ehrenamtlichen Hilfseinsatz in das von der Flutkatastrophe betroffene Ahrtal fährt. Am Samstag findet ein Helferfest statt. "Um unseren Helfern und Spendern endlich einmal Dankeschön zu sagen", so Herrmann. Eine Woche später, am 13. November, brechen die "Ahrschipper" dann wieder ins Ahrtal zum Hilfseinsatz auf.

"Den Menschen muss man doch helfen", dachte Joe Herrmann, als er von der Flutkatastrophe erfuhr. Der Lastwagenfahrer bot sich am darauffolgenden Samstag an, mit seinem Fahrzeug in der Region gespendete Hilfsgüter ins Ahrtal zu transportieren. Sein Chef stellte ihm den Lastwagen für den Transport der gespendeten Hilfsgüter sofort zur Verfügung. Seine Frau Sabine arbeitet im selben Betrieb im Büro und begleitete ihn. So kamen sie zum ersten Mal in das Katastrophengebiet. Gespendete Hilfsgüter aus der Region transportierte der Plankstadter mit seinem Lkw aber nur am ersten Wochenende ins Katastrophengebiet. "Das wurde nur anfangs gebraucht", erzählt Herrmann. Aber das Ehepaar hatte das unvorstellbare Ausmaß der Verwüstungen gesehen. "Die Menschen haben einem so leidgetan", sagt Sabine Herrmann. Jede helfende Hand war zum Aufräumen, Reinigen oder Reparieren gefragt. Herrmann organisierte daraufhin eine Helferfahrt mit einem Reisebus. So entstand die Gruppe der "Ahrschipper".

Seither sind viele Wochen und Hilfseinsätze vergangen. Unterstützung ist weiterhin gefragt. Durch die lange und kontinuierliche Hilfe hat Herrmann für die "Ahrschipper" ein dichtes Netz an Kontakten aufgebaut. Die Betroffenen lotsen die Helferinnen und Helfer aus dem Rhein-Neckar-Raum für ihre samstäglichen Einsätze direkt an die Orte, wo vielen Leuten gebraucht werden. Auf diese Weise waren sie schon von Sinzig bis Altenahr im Einsatz.

"Die müssen für 50 Leute was zu tun haben. Sonst macht das keinen Sinn", betont Herrmann. "Wir sind momentan 46 Leute aus dem ganzen Rhein-Neckar-Raum." Die meisten "Ahrschipper" kommen aus Plankstadt, Oftersheim, Ketsch oder Hockenheim. "Aber wir haben auch Leute aus Aglasterhausen, Mauer, Weinheim oder Speyer – und einer kommt sogar von Frankenthal."

In den vergangenen Monaten ist in dem Katastrophengebiet schon einiges erreicht worden. "Aber es gibt noch unvorstellbar viel tun", weiß Sabine Herrmann. "Wer das nicht gesehen hat, kann sich das nicht vorstellen." Anfangs war die Hauptarbeit das Reinigen. Die Orte waren nach dem Rückgang des Wassers voller Schlamm und Geröll. Dann kamen die Aufräum- und jetzt die Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten. "Wir haben in Badezimmern die Fliesen entfernt oder ganze Wohnungen entkernt", nennt Joe Herrmann Beispiele.

Die „Ahrschipper“ packen fleißig mit an. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Fliesen abzuschlagen (links) oder das Chaos zu beseitigen – wie im Ort Mayschoß. Foto: Ahrschipper

Derzeit sind sie oft in Mayschoß im Einsatz. Dort helfen die "Ahrschipper" einem Hotelbesitzer, nach dem Abbruch des Gebäudes Schiefersteine auszusortieren. "Der Besitzer will ein kleineres Hotel wieder aufbauen und die Schiefersteine wiederverwenden – auch als Erinnerung", sagt Herrmann. Beim Dank habe der Mann Tränen in den Augen gehabt.

Die Dankbarkeit der Betroffenen ist der größte Lohn für die Mühen der ehrenamtlichen Helfer. "Wir bringen auch Verpflegung mit zu den Aufräumarbeiten", berichtet Sabine Herrmann. Mancherorts war in den von der Flut zerstörten Gemeinden kein einziges Geschäft mehr offen. In ihrem gecharterten Reisebus hatten die "Ahrschipper" neben Kaffee und Kuchen schon Pizzastücke und nach Spenden verschiedener Metzgereien aus der Region, auch fertig gebrutzelte Hähnchenschlegel, Schnitzel oder Frikadellen zum Austeilen dabei. "Die Leute haben sich sehr gefreut, wenn es mal so was auf die Hand gab, außer der Versorgung durch das DRK", so Sabine Herrmann.

An den "Ahrschippern" gehen die Einsätze allerdings auch nicht spurlos vorüber. "Ich habe schon einige schlaflose Nächte gehabt, weil mich die Eindrücke nicht losgelassen haben", erklärt Joe Herrmann. Zum Glück gebe es die Gruppe, um darüber zu sprechen, ergänzt seine Frau. Die "Ahrschipper" wollen jetzt ein Verein werden.

Apropos Herzlichkeit in der Gruppe: Kurz vor der jüngsten Hilfsfahrt waren die Herrmanns um Mitternacht aus den Flitterwochen zurückgekehrt. Sie hatten ein paar Tage zuvor geheiratet. Die "Ahrschipper" standen zur Überraschung vor dem Standesamt in Eppelheim Spalier, bildeten mit ihren Schippen ein Portal. "Das hat uns schon gerührt", erzählen sie.

Info: Wer helfen will, kann sich bei den Ahrschippern unter www.ahrschipper.de oder auch telefonisch bei Joe Herrmann unter der Rufnummer 0173 / 830 04 58 melden.