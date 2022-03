Von Carsten Blaue

Heidelberg/Rhein-Neckar. Die Zahlen der Unfälle im Polizeipräsidiumsbezirk Mannheim, an denen Fußgänger und Radfahrer beteiligt waren, sind auch im Jahr 2021 zurückgegangen – bei Fußgängern betrug das Minus drei Prozent, bei Radfahrern über sechs Prozent. Hört sich erst mal gut an. Die absoluten Zahlen sind weniger schön. Denn 283 Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern und 1196 mit Fahrradfahrern sind immer noch viel. Zudem verloren wieder (wie 2020) sechs Radfahrer dabei ihr Leben, 134 wurden schwer verletzt. Auch ein Fußgänger wurde getötet, 35 erlitten erhebliche Verletzungen. Bis die "Vision Zero" in der Region Wirklichkeit wird – also ein Straßenverkehr, in dem es keine Toten und Schwerverletzten mehr gibt –, muss sich also noch etwas tun. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Rhein-Neckar will mit seiner Jahreskampagne einen nicht ganz unwesentlichen Beitrag dazu leisten.

Die Rhein-Neckar-Zeitung begleitet den Kreisverband dabei. Die Schirmherrschaft haben Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner und der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger, übernommen. Unter dem Motto "Rücksicht im Verkehr – da geht noch mehr!" sind zahlreiche Aktionen im ganzen Rhein-Neckar-Raum geplant, die das gute Miteinander aller Teilnehmenden am Verkehr fördern oder zumindest dafür sensibilisieren sollen. Denn Michael Fröhlich, der Leiter der Verkehrspädagogik im ADFC Rhein-Neckar, sagt: "Leider nehmen die Unaufmerksamkeiten und Aggressionen im Straßenverkehr zu." Und das sei eben auch ein Sicherheitsrisiko, das Unfallgefahren berge. Dabei funktioniere Verkehr am besten, wenn alle aufeinander achten, nicht jeder nur seinen Vorteil sieht, sondern auch die Bedürfnisse der anderen wahrnimmt und respektiert. Das gelte für alle – also nicht nur für Autofahrer und Fußgänger, sondern auch für die Radfahrer, betont Fröhlich. Auftakt zur Jahreskampagne ist am Montag, 28. März, um 19 Uhr. In einer digitalen Podiumsdiskussion (Einwahldaten folgen) dreht sich alles um Emotionen und Rücksicht im Straßenverkehr.

Kai Schulte vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat wird einen Vortrag dazu halten, danach beleuchten Jürgen Schwarz vom Taxifahrerverband Mannheim, Hermino Katzenstein für den ADFC, Knud Jahnke als Kinderbeauftragter für Rohrbach der AG Fußverkehr Heidelberg sowie ein Fahrlehrer der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) das Thema aus ihren jeweiligen Blickwinkeln.

Von Mai bis August sind Abstandsmessungen bei Überholvorgängen geplant, im Oktober und November mehrere Aktionsabende für gute Fahrradbeleuchtung unter dem Motto "Mehr Licht". Auch künstlerisch wird das Thema der Jahreskampagne aufgegriffen – sei es mit einem Plakatwettbewerb für Schüler ab der achten Klasse oder Kulturaktionen quasi auf offener Bühne. Auch eine "Dankeschön-Aktion" von Juni bis September soll es geben – für besonders rücksichtsvolle Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger.