Heidelberg. (cab) 185 Oldtimer, 550 Kilometer Strecke, 17 Wertungsprüfungen - und mitten drin ein hübscher, alter, kleiner Bus, der "Kraichgau Spatz": Wenn die "ADAC Heidelberg Historic" vom 12. bis 14. Juli wieder durch die Region tourt, können sechs RNZ-Leser für einige Stunden hautnah dabei sein. Die RNZ verlost exklusiv und in Kooperation mit dem ADAC Nordbaden drei mal zwei Plätze in dem historischen Bus, einem O 319. Am Freitag, 13. Juli, fährt dieser von Sinsheim nach Spechbach.

Um 11 Uhr geht's am Auto- und Technik-Museum in Sinsheim los. Zunächst fährt er mit den RNZ-Lesern an Bord bis nach Heidelberg. Hier am Marktplatz werden sich die Gewinner im Café "Boxenstopp" stärken und Parade der ersten Oldtimer vor dem Heidelberger Rathaus erleben - vom ADAC-Straßenwachtkäfer aus dem Jahr 1969 bis hin zum Mercedes-Flügeltürer. Auch 20 PS-Veteranen aus Vorkriegszeiten sind im Starterfeld.

Ältester Wagen wird ein Bentley, Baujahr 1923, sein. Dagegen ist der "Kraichgau Spatz" quasi ein Jungspund, wurde er doch in der Wirtschaftswunderzeit gebaut. Mit ihm geht es für die Gewinner schließlich weiter nach Spechbach mit der wohl schönsten Wertungsprüfung der Etappe. Denn hier ist immer besonders viel los.

RNZ-Verlosungsaktion

Die Zuschauer jubeln den Fahrzeugen auf dem Rundkurs durch die Gemeinde zu. Danach führt die Etappe für die Oldtimer zurück zum Technik-Museum, wo auch die Tagestour für die RNZ-Leser gegen 18 Uhr endet. Für die Oldtimer-Teams geht es am Samstag, 14. Juli, schon um 7 Uhr in Sinsheim weiter. Dann brechen sie auf zu ihrer Etappe durch den Kraichgau, das Madonnenland und den Zabergäu. Zwischenstopps legen sie ein in Zweiflingen ab 9 Uhr, im Audi Forum Neckarsulm ab 12.30 Uhr sowie an der Alten Kelter in Stockheim um 14.15 Uhr. Mehr Infos unter www.heidelberg-historic.de.

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702367 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ METRO VERLOSUNG mit dem Kennwort Oldtimer sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Mittwoch, 11. Juli, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden)