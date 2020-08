Viernheim. (pol/rl) Am Mittwochvormittag kam es "Am Straßenheimer Weg" zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei ein 66 Jahre alter Mann verletzt wurde.

Der 66-jährige Spaziergänger aus dem Kreis Bergstraße sah gegen 11.30 Uhr einen jungen Mann, der sich an einem Brunnen vor Ort auffällig verhalten haben soll. Als er den jungen Mann fragte, was er da mache, eskalierte die Situation: Der junge Mann ging mit einem Messer auf den 66-Jährigen los, der dabei leicht verletzt wurde. Daraufhin flüchtete der Angreifer über die nahegelegene Autobahn A659 in Richtung eines Parkplatzes in der Robert-Schumann-Straße.

Es kam zu einer Fahndung mit mehreren Streifen, einem Polizeihubschrauber und einem Diensthund an der Autobahn, wofür diese voll gesperrt wurde. Als die Beamten den 21-Jährigen in der Nähe der A659 fanden und festnahmen, wehrte der sich so heftig, dass er und zwei Polizeibeamten dabei verletzt wurden.

Die Ermittlungen zu den Tathintergründen sowie die Abklärungen, ob er einem Haftrichter vorgeführt werden soll, dauern derzeit an.