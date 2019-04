A6 bei Sinsheim. (mare) Es reicht! Das ist der Tenor der RNZ-Leser zum neuerlichen tödlichen Unfall auf der Autobahn A6 am Dienstag. Erst am Tag zuvor waren bei einem Crash zwei Menschen gestorben.

Auf unserer Facebook-Seite machen sich viele User nun Luft und fordern Maßnahmen von Polizei und Politik. Ein Überblick:

Es dauerte keine 15 Minuten, da fanden sich unter der Meldung am Dienstag gegen 15.40 Uhr schon zahlreiche Kommentare. "Brutal", schreibt ein User. "Jeden Tag, dort wollte ich nicht als Rettungskraft stationiert sein." Eine weiterer Kommentar: "Das ist doch nicht mehr normal." Ein anderer Nutzer gibt der Autobahn einen Namen: "Strecke des Grauens." Ähnlich lautet dieser Kommentar: "A6 = Selbstmordgefahr. Wer klug ist, meidet die Strecke, wenn man nicht zwingend A6 fahren muss."

Ein Leser schreibt: "Täglich knallt es, wie viele Opfer gibt es hier noch?" Er fordert: "Auf diesem Baustellenabschnitt helfen nur noch knallharte Lkw-Abstandskontrollen." Denn viele hielten den Mindestabstand nicht ein. "Und bremst der Vordermann, langt es plötzlich nicht mehr."

Die Anzahl der schweren Unfälle ist für diesen User "besorgniserregend! Die Lkw-Dichte spielt eine große Rolle." Er fordert: "Wann wird die Politik endlich die Maßnahmen einleiten, damit der Warentransport massiv auf die Schiene und auf die Wasserstraßen verschoben wird?" Es bestehe Handlungsbedarf seit Jahren. "Aber es tut sich nichts!"

Nicht fassen kann es diese Leserin: "Viele Pendler müssen tagtäglich diese lebensgefährliche Autobahn zur Arbeit nutzen und ihre Angst fährt ständig mit. Warum kann man hier nicht endlich einmal tätig werden und die bekannten Gefahren zu beseitigen?", fragt sie. Ihr Maßnahmenkatalog: Tempolimits, Abstandsmesssäulen, verschärfte Kontrollen, Anzeigetafeln "Achtung Stau".

Von ihren Eindrücken berichtet eine Userin: "Die Stecke fahre ich seit zehn Jahren zwei- bis dreimal die Woche und es wird gefühlt immer schlimmer. Lkw-Stau auf zwei Spuren und links rauschen sie mit 120 km/h vorbei."

Die Schuld beim Menschen sieht diese Userin: "Pilot eingeschaltet, telefoniert, lesen. Dann kracht es."

"Wann wird da endlich mal was unternommen?", bringt eine RNZ-Leserin Konsequenzen ins Spiel. Eine weitere Nutzerin schließt sich an: "Meine Güte dann sollen die Stadt oder das Land endlich mal was unternehmen! Es vergeht kein Tag, wo es dort nicht knallt!"

Vorschläge haben die Besucher genug: "Es wäre wohl von Vorteil ein Staumeldesystem auf diesen Teil der Strecke einzuführen, das innerhalb eines Abschnitts mehrfach vor einem Stau und Staunende warnt", schreibt ein Nutzer. Das greift eine andere Facebook-Userin auf: "In den Niederlanden gibt es Systeme, die mittels Geschwindigkeitsanzeigen den Verkehr nach und nach runterbremsen und dann läuft's noch. Selbst schon erlebt. Aber in Deutschland heißt es ja immer freie Fahrt."

Andere bringen die Geschwindigkeit ins Spiel: "Da würde es sich langsam mal lohnen, das Tempo auf 80 festzulegen. Das ist ja nicht mehr normal, wie oft es auf der Strecke kracht." Dass es in Bereichen auf der A6 – Stichwort Baustelle – bereits Tempo 80 gebe, ist für andere User keine Lösung. Denn: "Hält sich ja keiner daran. 😕"

Dann - so die Replik - müssten eben rigorose Geschwindigkeitskontrollen her. Oder: "Besser wäre 60 von Hockenheim bis hinter Heilbronn", meint ein Nutzer.

Grundsätzlich, lautet eine zusätzliche Meinung, sei es doch egal, wie die Höchstgeschwindigkeit lautet. "Wer sich nicht dran halten will, tut das auch nicht. Würden alle vorschriftsmäßig fahren, gäbe es diese Unfälle gar nicht", so die Ansicht.

Staumeldesystem. Tempolimit. Was auch immer geschieht: Den Menschen reicht es mit den Unfällen auf der A6.