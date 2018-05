Von Alexander Albrecht

Mannheim/Viernheim. Der Region droht der nächste Dauerstau: Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe saniert vier Jahre lang die A 6 zwischen der rheinland-pfälzischen und der hessischen Landesgrenze. Nachdem im ersten Abschnitt die Theodor-Heuss-Brücke über den Rhein zwischen den Anschlussstellen Ludwigshafen Nord und Mannheim-Sandhofen repariert worden ist, startet ab dem heutigen Montag die zweite Etappe.

Dabei wird die Brücke über die B 44 abgerissen und neu gebaut. Die Maßnahme soll nach Angaben des RP bis Ende Juli nächsten Jahres dauern. Anschließend wird in einem dritten und vierten Abschnitt die Fahrbahn bis zum Viernheimer Dreieck auf Vordermann gebracht. Die Arbeiten sollen bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Der Zeitplan für die 8,2 Kilometer lange Strecke ist streng durchgetaktet, um den Start der Hochstraßen-Sanierungen in Ludwigshafen nicht zu verzögern.

Positiv ist, dass im Gegensatz zum ersten Abschnitt der Verkehr bei der jetzt anlaufenden Maßnahme weiterhin in beide Richtungen zweispurig durch die Baustelle rollen kann. Dennoch kommt es zu Behinderungen, weil im Gegenzug die Geschwindigkeit auf 40 Kilometer pro Stunde gedrosselt wird. Ein Sprecher des Regierungspräsidiums sagte, der Platz an der Baustelle sei so beengt, dass es aus Sicherheitsgründen für die Bauarbeiter ohne ein starkes Tempolimit nicht gehe. Ansonsten hätte tatsächlich auf beiden Seiten eine Spur gesperrt werden müssen.

Mit Blick auf die zu erwartenden Staus würden wieder Warnanlagen mit Blinklichtern installiert. Zudem will die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Was viel Sinn macht: Im vergangenen Jahr hatte sich die A 6 direkt vor der Baustelle zwischen Frankenthal und Sandhofen zum Unfallschwerpunkt mit drei Toten und 20 Schwerverletzten entwickelt. Trotz der verheerenden Bilanz soll aber auf eine festinstallierte Blitzanlage wie auf der A 656 bei Mannheim-Friedrichsfeld verzichtet werden, so der RP-Sprecher weiter.

Kernstück des zweiten Abschnitts bilden der Abriss und Neubau der Autobahnbrücke über die B 44. Daneben werden die Bundesstraße im Baustellenbereich sowie die A 6 direkt an der Anschlussstelle Sandhofen sowie die Zu- und Abfahrtsrampen renoviert. Damit der Verkehr auf vier Fahrstreifen fließen kann, wird zwischen der Autobahn und der sogenannten Ikea-Brücke eine Behelfsbrücke mit Ab- und Auffahrt von der B 44 eingehoben. So können die Fahrzeuge über die Ikea-Brücke in Richtung Pfalz rollen und über die Behelfsbrücke gen Viernheimer Dreieck.

Um das Provisorium einzuheben, braucht es nach Angaben der RP-Planer nur eine Nacht. Allerdings muss dazu die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Die Maßnahme soll Mitte/Ende Juli über die Bühne gehen. Anschließend - vermutlich Ende Juli oder Anfang August - wird die marode Brücke abgerissen, wofür die Arbeiter laut Regierungspräsidium ein Wochenende benötigen. Unter einer weiteren Vollsperrung der B 44 werden die Stahlträger der neuen Brücke eingehoben. Dies könnte für die südlichen Fahrbahnen im Oktober der Fall sein. Und dann wäre es mit Tempo 40 vorbei - zumindest in Richtung Viernheimer Dreieck.

Dagegen bleibt die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der entgegengesetzten Fahrbahn, also in Richtung Pfalz, bis zum Abschluss voraussichtlich im Juli 2019 erhalten. Die Behelfsbrücke wird im Januar wieder herausgehoben, weil die Bauarbeiter Platz benötigen, um das nördliche Brückenteil aufzubauen.