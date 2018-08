Mannheim/Schwetzingen/Hockenheim. (rnz/mare) Zwischen Sonntag, 12. August, und Montag, 20. August, müssen aufgrund von Unterhaltungsarbeiten die beiden Anschlussstellen (AS) Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen nachts zwischen 21 Uhr und 6 Uhr teilweise gesperrt werden. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Während dieser Nachtbaustellen wird innerhalb der Anschlussstellen die Fahrbahnmarkierung erneuert. Die Markierungsarbeiten an der AS Schwetzingen/Hockenheim finden zwischen dem Sonntag und Mittwoch, 15. August, statt. An der AS Mannheim/Schwetzingen wird dann ab Mittwochnacht gearbeitet.

Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Info: Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich im Internet unter www.vm.baden-wuerttemberg.de, www.baustellen-bw.de oder mit der „VerkehrsInfo BW“-App der Straßenverkehrszentrale Baden Württemberg unter https://www.svz-bw.de