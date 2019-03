Hockenheim. (pol/mare) Ein Trümmerfeld hinterließ ein Lkw am frühen Dienstagmorgen auf der Tank- und Rastanlage Hockenheimring-Ost an der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim. Das berichtet die Polizei.

Ein lauter Knall riss einen Fahrer in einem Schwerlastzug gegen 4 Uhr aus seinem Schlaf. Er schaute nach - und sein Lkw war schwer beschädigt. Er verständigte sofort die Polizei.

Und die fand noch mehr: Mindestens fünf weitere geparkte Lkw waren beschädigt worden. Zum Teil schwer. Vom Verursacher keine Spur. Mindestens 150.000 Euro beträgt der Sachschaden.

Gegen 4.30 Uhr wurde der Polizei dann auf der A6 kurz vor dem Autobahnkreuz Mannheim ein total beschädigter Sattelzug gemeldet, der auf dem Seitenstreifen stehen würde. An dem Sattelzug fehlte die Hälfte des Aufliegers und die Zugmaschine war stark beschädigt. Der 58-jährige Fahrer wurde zum Verkehrskommissariat Walldorf gebracht.

Sein Sattelzug wurde sichergestellt. Alkohol und Drogen - das ergaben Schnelltests - waren nicht im Spiel.

Ob der 58-Jährige der Verursacher der Unfälle auf der Rastanlage Hockenheimring-Ost ist, ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats Walldorf.

Zeugen, die das Geschehen auf der Rastanlage beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Walldorf, Telefon 06227/358260, zu melden.