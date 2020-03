A6 beim Bad Rappenau. (pol/jubu/mare) Zwei Verletzte hat der Unfall am Montagmittag gefordert. Gegen 12 Uhr war die 65-jährige Fahrerin eines Mercedes 190 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. In Höhe der Brücke Kirchhausen kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine seitliche Betonleitwand. . Hierdurch wurde das Fahrzeug nach oben katapultiert und überschlug sich. In der Folge rutschte der Daimler noch zirka 50 m weit auf dem Dach über die Fahrbahn. Die 65-Jährige sowie ihre 94-jährige Mittfahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Da man zunächst Schlimmeres angenommen hatte, landete auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Die beiden Verletzten wurden schließlich mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen liegen noch keine Informationen vor.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten war die Autobahn rund 30 Minuten in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Rappenau und Heilbronn waren im Einsatz.

Zunächst war auch die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim angefahren, da der falsche Einsatzort gemeldet worden war. Verkehrsteilnehmer hatten den Unfall zwischen dem Stadion und Steinsfurt gemeldet. Dies bestätigte sich jedoch nicht, wie die Feuerwehr auf RNZ-Nachfrage mitteilte.

Am Unfallwagen entstand Totalschaden. Während der Bergung des Wagens war die Autobahn nochmals kurzzeitig gesperrt.

Update: Montag, 9. März 2020, 18.23 Uhr