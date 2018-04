Karlsruhe/Kronau. (pol/rl) Am Sonntagabend war eine 48-jährige Audi-Fahrerin mit mehr als 2,5 Promille auf der Autobahn A5 unterwegs und fiel dabei durch ihre rücksichtslose Fahrweise auf.

Kurz vor 22 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer per Notruf die Audi-Fahrerin, die in Schlangenlinien vom Walldorfer Kreuz aus in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Dabei fuhr sie quer über alle Fahrspuren, schnitt andere Fahrzeuge und touchierte in Höhe Kronau leicht die Leitplanke.

Mehrere Autofahrer setzten sich mit Warnblinklicht auf allen drei Fahrstreifen hinter die 48-Jährige, um den nachfolgenden Verkehr zu sichern. Als eine Streife der Autobahnpolizei zu der Frau aufschließen konnten, reagierte sie zunächst nicht auf die Haltezeichen. Erst nach mehreren Versuchen konnte sie auf dem Seitenstreifen gestoppt werden.

Ein Alkoholtest ergab, dass die Frau mit mehr als 2,5 Promille betrunken war. Sie musste eine Blutprobe abgeben, ihr Führerschein wurde einbehalten. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.