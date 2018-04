Brühl. (stek) Rund um das Rathaus und die Festhalle ist das kostenlose WLAN-Netz bereits Wirklichkeit. Und angesichts der Tatsache, dass der Zugang ins Web zunehmend zum Standortfaktor wird, schlug Bürgermeister Dr. Ralf Göck nun vor, diesen Service in der Hufeisengemeinde weiter auszubauen. In Zukunft soll auch im Bereich des Freibades, auf dem Schulhof des Schulzentrums und in Teilen des Freibades ein kostenloser Zugang ins Netz ermöglicht werden.

Andere Städte, so der Bürgermeister, hätten bereits die gesamte Innenstadt mit öffentlich zugänglichen WLAN-Netzen ausgestattet. Für Wolfram Gothe (CDU) ist es trotzdem ein Vorschlag, der in die falsche Richtung gehe. Kinder und Jugendliche seien schon genug in der digitalen Welt unterwegs. Für das Freibad sehe er keinen Bedarf. "Ist doch schöner, wenn die Menschen direkt miteinander reden."

Auch Thomas Zoepcke (FW) will hier die Infrastruktur nicht noch weiter ausbauen. Zumindest für das Schwimmbad sei das eher kontraproduktiv. Ganz anders sahen das Roland Schnepf (SPD) und Christian Mildenberger (CDU). Es ermögliche zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, die gerade für Jugendliche sehr sinnvoll seien.

Ganz grundsätzlich gegen diesen Ausbau stellte sich Klaus Triebskorn (GL). Das Gefährdungspotenzial der Strahlung für die Gesundheit scheint in seinen Augen klar gegeben. "Es gebe Chromosomenbrüche, die wiederum Krebs auslösen könnten." Auch behauptete er, dass die EU im Vergleich zu Deutschland deutlich engere Grenzwerte setze. Und auch wenn es noch Fragezeichen gäbe, oberstes Ziel müsse der Gesundheitsschutz sein. In der Folge beantragte er einen Seminarbesuch in Sachen Strahlungsrisiken und ein Abschalten des WLAN-Netzes rund um das Rathaus. Beides wurde vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt. Der Verwaltungsvorschlag ging anschließend mit zehn gegen acht Stimmen bei drei Enthaltungen durch das Gremium.

Mit acht gegen sieben Stimmen bei sechs Enthaltungen ging auch das Ja für die Umnutzung der ehemaligen Gaststätte "Entenjakob" in zwei Eigentumswohnungen plus der Errichtung einer Terrassenüberdachung knapp durch den Gemeinderat. Göck machte zuvor klar, dass das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises ein Nein der Gemeinde ersetzen werde. Familie Herm habe das Recht, hier eine Umnutzung zu verwirklichen.

Zum Schluss ging es um die Geothermie. Göck unterrichtete die Öffentlichkeit darüber, dass es im Untergrund Anhydrid gebe, so eine Untersuchung von "GeoEnergy". Aber diese befinde sich in einer Tiefe von 2.600 Metern und könne Phänomene wie die Bodenhebung in Stauffen nicht auslösen. In einer so großen Tiefe mit seinen Druck- und Temperaturverhältnissen sei dieses Ereignis unmöglich, so die Forscher des Internationalen Geothermiezentrums in Bochum.

Diese Einschätzung allerdings, ziehen die Geothermiegegner lautstark in Zweifel.

Info: Unter dem Wireless Local Area Network (WLAN) versteht man ein kabel- beziehungsweise drahtloses lokales Funknetzwerk, anhand dessen man sich beispielsweise mit Smartphones ins Internet einwählen kann.