Von Christa Huillier

Oftersheim. Die 50-jährige Diplom-Sozialpädagogin Claudia Klein lebt mit ihrer Tochter Madelenja in Oftersheim. Sie ist alleinerziehend, berufstätig, fährt mit ihrem Auto zur Arbeit und versorgt ihren Haushalt. Ihre Hobbys sind Fotografieren, Schwimmen, Skilaufen, Steptanz, Seiden- und Glasmalerei und seit Kurzem Reiten. Ein ganz normales Frauenleben? Nein, denn Claudia Klein führt seit einem halben Jahrhundert ein Leben unter erschwerten Bedingungen. Ihr Alltag wird beherrscht von vielen Hindernissen, die fast unüberwindbar erscheinen. Claudia Klein ist eines der 5000 deutschen "Contergankinder", 1961 kam sie ohne Arme zur Welt, ihre Mutter hatte im Frühstadium der Schwangerschaft Contergan gegen Übelkeit eingenommen.

Die Firma Grünenthal brachte das Medikament mit dem Wirkstoff Thalidomid 1957 auf den Markt, eine 30er-Packung kostete 3,90 Mark. Von der Werbung als Mittel ohne Nebenwirkungen gepriesen, "völlig harmlos wie Zuckerplätzchen", schluckten Millionen von Menschen in aller Welt Contergan bei Schlafstörungen und Nervosität. Bereits 1958 wurde vor Nebenwirkungen gewarnt, Totgeburten und Fehlbildungen an den Extremitäten und inneren Organen häuften sich. Einer der aufsehenerregendsten Arzneimittelskandale Deutschlands nahm seinen Lauf.

Im August 2010 reichte das Contergannetzwerk Deutschland Klage beim Europäischen Gerichtshof in Straßburg ein, über die Beschwerde von Claudia Klein und zehn weiteren Opfern wird voraussichtlich 2013 entschieden. Die Oftersheimerin ist überzeugt, dass die Gelassenheit, mit der ihre Eltern nach dem ersten Schock mit der Behinderung ihrer Tochter umgingen, damit zusammenhängt, dass beide selbst gehbehindert sind. Ihre Zeit in einem Mannheimer Kindergarten wurde durch mehrere Hüftoperationen unterbrochen, Grund- und Hauptschule absolvierte Claudia Klein im Rehabilitationszentrum Neckargemünd. Mittlere Reife und Fachhochschulreife erwarb sie in Schwetzingen, die Berufsakademie Mannheim verließ sie als Diplom-Sozialpädagogin. Sie arbeitete unter anderem bei der AWO als Einsatzleiterin für den Mobilen Sozialen Dienst und leitete in Reilingen das Jugendhaus.

Seit 2006 ist Claudia Klein unter anderem persönliche Ansprechpartnerin im Job-Center Mannheim, klärt Leistungsansprüche, berät und vermittelt Hilfsbedürftige. Im Verein "Ganzheitliches Bildungs- und Beratungszentrum zur Förderung und Integration von behinderten und chronisch erkrankter Frauen und Mädchen" in Heidelberg ist sie seit 2000 im Vorstand ehrenamtlich tätig.

Klein muss mit zahlreichen Erschwernissen zurechtkommen. Einfachste Dinge, wie Haare waschen, Schuhe binden, zur Toilette gehen oder Wäsche aufhängen werden zu fast unüberwindlichen Hürden. Ihre größte Hilfe ist Tochter Madelenja, aber auch die Eltern und Freunde stehen ihr zur Seite. Ihr Auto besitzt eine Fußlenkung, ihr Computer eine Mini-Tastatur, die Rollläden öffnen und schließen sich elektrisch. Klein ist eine Tüftlerin, eine Baby-Spezialtrage "Känguru" ist ebenso ihre Erfindung wie eine zusammenklappbare Anziehhilfe.

"Es gibt keine Schwierigkeiten, nur Herausforderungen. Geht nicht, gibt es nicht", sagt sie selbstbewusst. So wurde nun das Reiten zu ihrem Lieblingssport. Im Reitstall Siegel in Schwetzingen helfen ihr Reitlehrerin Isabelle Morano und der Friese Frisco, sich ihren lang gehegten Wunsch zu erfüllen. "Ich bin begeistert, Frisco ist lammfromm und sensibel, er spürt, ob ich gut oder mies drauf bin", sagt die Reiterin. Ganz stolz ist Klein, dass sie Frisco alleine lenken und ohne Longe frei durch die Halle reiten kann. Klein ist eine Kämpferin, Verbitterung ist ihr fremd. Sie lebt nach dem Motto ihrer Eltern: "Es ist, wie es ist, damit muss man umgehen und zurechtkommen".