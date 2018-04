Nach dem Nachwuchs (Bild oben) übernahmen dann 'Aart Gisolf & Friends' mit Ringo Hirth (Schlagzeug), Bully Hübner (Bass), Rick Hatton (Trompete), Wolfgang van Göns am Piano (verdeckt) und Aart C. Gisolf am Saxofon (v.l.) das musikalische Kommando. Foto: Lenhardt

Von Carlo Weippert

Schwetzingen. Zum Finale der 8. Schwetzinger Jazztage hatten die Swing-Jazzer um die Urgesteine des Kurpfälzer Swing, Aart C. Gisolf (Saxofon) und Rick Hatton (Trompete-Flügelhorn), zum Treffen mit dem Nachwuchs für improvisierte Musik nach der Devise "Lear- ning by Doing" eingeladen.

Seit einigen Monaten auf Kurs mit der engagierten Betreuerin und Jazz-Mutter Claudia Lohmann, marschierten sieben junge New-Orleans-Aspiranten ins Atrium der Schule. Im Welthit von Louis Armstrong "When the Saints go marching in" nahm die fröhliche Marching-Band gleich alle Eltern, Gäste, Stadträte und Vertreter der JazzInitiative Schwetzingen in der Aula der Hirschacker-Grundschule mit auf den Jazztrain, im geklatschten Two-Beat von den Tischen dampfte eine lebendig-frische Musik-Truppe zur Bühne und fuhr ihren Beifall stolz ein.

Anschließend übernahmen "Aart Gisolf & Friends" mit "Take the A-train" als Swing-Klassiker den Ablauf: Rick Hatton (Trompete-Flügelhorn), Wolfgang van Göns (Piano), Bully Hübner (Bass), Ringo Hirth (Schlagzeug) und Aart C. Gisolf (Saxofon) zogen eine intensive Jazz-Performance ab, von den Gästen an allen Tischen gefeiert. "Doxy" (Sonny Rollins) und mehr Swing-Aufheizer zeigten dem Nachwuchs und den Gästen, was alles möglich ist, wenn Begeisterung, Übung und Feeling zusammenkommen: Vitale Jazzmusik für Herz und Seele.

Im Service wieselten Schülerinnen und Schüler der Grundschule durch die Tische - an Kuchenblechen, Getränken und Kaffeekannen hatte der Freundeskreis alles im Griff und die Truppe "Saxxessfull" um Willi Ester holte mit "Watermelon man" (Herbie Hancock) und "Tenor-Madness" (Sonny Rollins) Congas, Saxofone und Percussion in ihre Arrangements - sehr ordentlich! Auch der Landtagsabgeordnete Manfred Kern (Grüne) servierte (natürlich) als Jazzfreak seinen Beitrag im Einsteiger: "All of me, why don't you take all of me?"

Das zog die Swing-Erlebnisse der 8. Schwetzinger Jazztage positiv zusammen: In der Jazzmusik lebt eine Kraft, die dem Tag Leben, Freude und helle Augen verleiht - das soll auch so bleiben!