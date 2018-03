Von Heiko Schattauer

Obrigheim. Stück für Stück nimmt es ab, das Kernkraftwerk a. D. in Obrigheim. Seit Mai 2005 abgeschaltet, geht der Rückbau des Atommeilers auch sieben Jahre später noch weitgehend unsichtbar über die Bühne. Die Demontage des Kraftwerks läuft bis dato ausschließlich im Inneren der Anlage. Ab und an - wenn etwa tonnenschwere Dampferzeuger zur weiteren Bearbeitung abtransportiert werden - lässt sich aber auch außerhalb des Kraftwerks der Rückbaufortschritt erahnen.

Anders als jene Großkomponenten, die inzwischen in Lubmin weiterbehandelt werden, nimmt der Großteil des Rückbaumaterials einen eher konventionellen Verwertungs- oder Entsorgungsweg. "Der ganz überwiegende Anteil der anfallenden Reststoffe kann - sofern erforderlich nach einer notwendigen Dekontamination - nach Abschluss des Freigabeverfahrens in den Wirtschaftskreislauf zurückgegeben werden", beschreibt ein Sprecher der EnBW auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Also etwa Beton oder Stahl, der aus dem ehemaligen Maschinenhaus stammt.

Zum Teil ist auch eine Weiternutzung möglich: Ein Generator aus diesem Anlagenteil verrichtet inzwischen seinen Dienst in einem Kohlekraftwerk im Ruhrgebiet. "Je nach Marktlage können geringe Beträge, etwa für Metallschrott, erzielt werden", erklärt der EnBW-Sprecher. Diese Beträge würden allerdings in Anbetracht der Gesamtrückbaukosten nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Bei Stoffen, die nicht auf die beschriebene Weise entsorgt beziehungsweise recycelt werden können, "ist eine Lagerung auf entsprechenden Deponien vorgesehen", heißt es von der EnBW weiter. Hierfür habe man bereits entsprechende Verträge abgeschlossen oder schließe sie noch ab. Zu einzelnen Vertragsbeziehungen wolle man aber - "da Interessen Dritter berührt werden" - keine Informationen weitergeben.

Berichten des SWR4 zufolge sollen kleinere Abbaumengen auf die Deponie in Sinsheim transportiert worden sein. Dabei soll es sich unter anderem um - jeweils vom Umweltministerium überprüfte - unbelastete Bauschuttlieferungen gehandelt haben.

Die EnBW versichert in diesem Zusammenhang: "Im Falle des KWO verlassen sämtliche Abfallströme entsprechend der Verfahren das Gelände, die mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, dem Regierungspräsidium Karlsruhe und dem vom Ministerium beauftragten Gutachter, dem TÜV Süd, abgestimmt sind".

Für die schwach- bis mittelstark radioaktiv belasteten Abfälle aus dem Rückbau ist laut EnBW eine Endlagerung im Schacht Konrad vorgesehen. Der dürfte aber frühestens 2019 zur Verfügung stehen; bis dahin muss auf dem Gelände des KWO zwischengelagert werden. Für das geplante Trockenzwischenlager vor Ort wartet man nach wie vor auf eine entsprechende Genehmigung. In der vorgesehenen Halle sollen dann vor allem auch die noch am Standort befindlichen, hoch radioaktiven 342 Brennelemente (in Castorbehälter verpackt) "geparkt" werden - bis eine Lösung der Endlagerfrage in Sicht ist.

Seit Beginn des Rückbaus 2008 wurden bis dato rund 7700 Tonnen Material abgebaut. Rund zwei Drittel davon waren laut EnBW Anlagenteile - also hauptsächlich Metalle, Bleche, Kabel, Armaturen, Isolation oder Rohrleitungen. Weitere 2800 Tonnen waren Beton. Die Gesamtmasse des Kraftwerks beträgt rund 270.000 Tonnen.