Von Volker Widdrat

Mannheim/Neulußheim. Vor dem Landgericht Mannheim wurde am Montag ein 19-jähriger Neulußheimer, der im September vergangenen Jahres seine Eltern bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt hatte, zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Große Jugendkammer unter Vorsitz von Richterin Bettina Krenz wertete die Tat als versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Der Vater überlebte nur knapp. Bis heute kann der Kraftfahrer nicht arbeiten.

Oberstaatsanwalt Frank Höhn sah keine Mordmerkmale, aber auch keinen strafbefreienden Rücktritt vom Tötungsversuch und plädierte auf eine Freiheitsstrafe nach Jugendstrafrecht von vier Jahren und neun Monaten. Der 19-Jährige habe seine Eltern mit dem Messer angegriffen, um sie zu töten. Dabei habe er knapp zwei Promille Alkohol im Blut gehabt. Der Nebenklage-Vertreter verwies auf die Besonderheit des Falls. Die Eltern hätten Schlimmes erlebt, das Strafmaß solle so ausfallen, dass der Junge noch eine Chance habe.

Verteidiger Stefan Allgeier sprach von einem extrem seltenen Fall: "Diese Tat lässt uns sprachlos zurück, es lief für meinen Mandanten einfach alles schief." Der brutale Gewaltexzess in der elterlichen Wohnung könne nur noch teilweise rekonstruiert werden. Die Familie werde noch lange brauchen, um alles zu verarbeiten, plädierte Allgeier, deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft zu bleiben und auf nicht mehr als zwei Jahre zu urteilen.

Richterin Krenz ging vor der Urteilsbegründung noch einmal auf das Leben des 19-Jährigen vor der Bluttat ein. Die Eltern hätten ihren damals zwölfjährigen Sohn 2010 bei den Großeltern in Bulgarien zurückgelassen. Als der Junge drei Jahre später nach Deutschland nachgekommen sei, habe er in seinem Leben keinen Erfolg gehabt und "endgültig scheitern müssen". Am Abend vor der Tat sei die Familie noch in guter Stimmung gewesen. Man habe gemeinsam gegessen und Wodka getrunken. Irgendwann in der Nacht sei der 19-Jährige dann, vermutlich infolge des übermäßigen Alkoholgenusses, in eine "psychische Abwärtsspirale" geraten, aus der er sich nicht mehr habe befreien können.

Das Gericht habe bei seinem Urteil den Erziehungsgedanken berücksichtigt, der 19-Jährige müsse noch "erheblich stabilisiert werden", wenn er künftig Verantwortung für sein Leben übernehmen wolle. Die Tat habe allerdings ein enormes Aggressionspotenzial gezeigt, so die Vorsitzende abschließend: "Wir können diese menschliche Tragödie nicht heilen, nur hoffen, dass sich Eltern und Sohn wieder annähern können."

Den Wunsch der Mutter, ihren Sohn vor der Einlieferung in die Haftanstalt zum Abschied küssen zu dürfen oder mit ihm ein paar Worte wechseln zu können, erlaubte das Gericht nicht.