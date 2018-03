Von Peter Wiest

Ludwigshafen. Ein Unterfangen von solcher Bedeutung ist eine Angelegenheit der gesamten Metropolregion: Und deshalb beteiligt sich die Stadt Ludwigshafen an der Bewerbung Mannheims um den Titel der "Europäischen Kulturhauptstadt" 2020. Dafür hat sich jetzt der Gemeinderat der Chemie-Stadt mit großer Mehrheit ausgesprochen. Ludwigshafen wird nach diesem Beschluss das Vorhaben mit einem eigenen Beitrag unterstützen und entsprechende Maßnahmen einleiten.

Von einer Beteiligung verspricht sich Ludwigshafen positive Impulse für eine nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung, wie es dazu aus dem Rathaus hieß. Ziel sei es, "die Attraktivität des Standorts weiter zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern." Im Zuge der Bewerbung will Ludwigshafen "das bestehende Kulturangebot der Stadt, ihre Vielfalt, Kreativität und Wirtschaftskraft für einen positiven Veränderungsprozess nutzen", so eine offizielle Mitteilung der Stadt zum Gemeinderatsbeschluss. Im Mittelpunkt werde dabei die Frage stehen, wie Kultur eingesetzt werden kann, um Herausforderungen der Stadtentwicklung und des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu begegnen.

Von Mannheim Bewerbung als Kulturhauptstadt könne die gesamte Metropolregion profitieren, sagte Oberbürgermeisterin Eva Lohse, die auch Vorsitzende des Verbands Region Rhein-Neckar ist. Der Stadt Ludwigshafen selbst bietet eine Beteiligung "die einmalige Chance, sich mit ihrer Geschichte und Gegenwart, vor allem aber mit ihrer Zukunft auseinanderzusetzen",

"Bei der Kulturhauptstadt-Bewerbung geht es um gesellschaftlich relevante und jeden von uns betreffende Fragen, zum Beispiel wie wir in zehn bis 15 Jahren leben werden und wie wir unsere Lebensbedingungen in Anbetracht aktueller und zukünftiger Herausforderungen gestalten wollen", so die Ludwigshafener Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg. Der Bewerbungsprozess solle deshalb auch als ein offenes Verfahren verstanden werden, das auf die Beteiligung und Einbeziehung der Ludwigshafener Bürger setzt.

Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz begrüßt die Initiative Ludwigshafens: "Die angestrebte Bewerbung Mannheims kann nur erfolgreich sein, wenn sich die ganze Region beteiligt. Dass sich die Stadt Ludwigshafen zur Bewerbung bekannt hat, ist für uns ein deutlich positives Signal".

Bereits im Mai des zurückliegenden Jahres hatte sich der Kulturausschuss des Heidelberger Gemeinderats in einer Sondersitzung, bei der damals auch der Mannheimer OB Peter Kurz anwesend war, fraktionsübergreifend für eine Unterstützung der Mannheimer Bewerbung ausgesprochen. Auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner hatte erklärt, dass er voll hinter dieser Bewerbung stehe und sie als eine Chance für die gesamte Region begreife.

Die Europäische Union vergibt den Titel "Europäische Kulturhauptstadt" seit 1985. Den Titel erlangen kann nur eine Stadt; eine Bewerbung im Verbund mit einer Region ist jedoch möglich. So verfolgt Mannheim seine bereits 2007 auf den Weg gebrachte Bewerbung gemeinsam mit der Metropolregion. Frühestens 2020 vergibt die Europäische Union den Titel ,Europäische Kulturhauptstadt' wieder an eine deutsche Stadt.