Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Alte offene Backsteinwände konkurrieren mit knallbunter Pop-Art. Alte Wasserturmtechnik stellt sich in den Dienst einer archäologischen Spurensuche. Bogenförmige Wasserturmwände stehen einer großformatigen, formal strengen Fotografie entgegen. Drei Künstler aus dem Rhein-Neckar-Kreis präsentieren sich im neu sanierten Plankstadter Wasserturm bei dem Projekt "Atelier und Künstler" im Rahmen der diesjährigen Kreiskulturwoche. Die 25. Kreiskulturwoche zeigt rund 100 Kunstwerke von 15 verschiedenen Künstlern n an sechs verschiedenen Ausstellungsorten.

Einer davon ist der Plankstadter Wasserturm, "ein Ausstellungsort mit hoher Qualität", so Plankstadts Bürgermeister Jürgen Schmitt. Und Landrat Stefan Dallinger zieht den Vergleich zwischen der alten Funktion des Turms und der jetzigen Ausstellung. Damals diente der Wasserturm für die Vorhaltung eines Lebensmittels nämlich Wasser, jetzt beherbergt er für neun Wochen das "Lebensmittel Kunst".

In seiner Einführung betonte der Kurator der Plankstadter Ausstellung, Professor Hans Gercke, welche prinzipielle Bedeutung zeitgenössische Kunst besitzt. "Kunst kann keine Rezepte für Lösungen von Problemen unseres Alltags geben", so Gercke, "aber sie fordert zu einer differenzierteren Betrachtung einzelner Aspekte auf". Im gleichen Atemzug lobte er "den atemberaubend faszinierenden Raum", in dem die Ausstellung gezeigt werden kann als "kraftvollen skulpturalen Rahmen".

Die Kunstwerke der drei gezeigten Künstler - Peter Lahr mit seiner Menschenarchäologie, Buschwerk (Künstlername gebildet aus den Begriffen "Kunstwerk" und dem Mannheimer Stadteil "Jungbusch") mit seiner Pop-Art Variante, die aus der Street-Art-Bewegung hevorging und David Gaiser mit seiner formal strengen Fotografie - müssen sich gegen die Industrietechnik behaupten. "Die Kunst muss hier in einen spannungsvollen Dialog treten und einen Qualitätstest bestehen", so Gercke. Aus 188 Bewerbungen von Künstlern mussten 15 ausgewählt werden. Aus 30 Bewerbungen von ungewöhnlichen Ausstellungsorten wurden sechs ausgewählt. Dann mussten je zwei oder meist drei Künstler miteinander kombiniert werden und einem der sechs nicht alltäglichen Präsentationsorte zugewiesen werden.

Die Künstler selbst hatten dabei kein Mitspracherecht. Hans Gercke ist davon überzeugt, dass die Zuordnung gut gelungen ist. In Plankstadt treffen drei Künstler mit stark unterschiedlicher künstlerischer Ausrichtung aufeinander. Peter Lahr ist neben Künstler auch ausgebildeter Archäologe. Er malt, aber er sammelt auch Artefakte wie alte Fotografien, alte Baupläne, alte Alltagsgegenstände, die er in Installationen miteinander kombiniert und so historische Erinnerungs-Konglomerate bildet - die an Menschen, an Bauwerke, an Fabriken gemahnen.

Peter Gaiser fertigt großformatige Farbfotografien an, die auf den ersten Blick schwarz-weiß erscheinen. Die bilden die strenge Geometrie eines selbst gebauten Spanplattenkubus ab. Im krassen Gegensatz dazu stehen die bunten Arbeiten des Mannheimers mit Künstlernahmen Buschwerk.

Er hat sich gewandelt vom Führungskräfteentwickler hin zum Künstler, der sich von Anzug und Krawatte emanzipiert hat. Als "bunt, frech, doppelbödig, ironisch, aber nie blasphemisch-verletzend" bezeichnet Gercke die Buschwerk-Werke, die die Wand des Wasserturms zieren.

Die Ausstellungen der Kreiskulturwoche werden gezeigt im Wasserturm Plankstadt (bis 6. Juli), in der Stiftskirche Sinsheim (bis 25. Mai), im Trockenturm Rauenberg (bis 25. Mai), im Kommandantenhaus Dilsberg (bis 1. Juni), in der evangelischen Kirche in Schönbrunn (bis 1. Juni) und im Wasserturm in Hockenheim (bis 6. Juli).

Fi Info: Die Ausstellung in Plankstadt ist samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.