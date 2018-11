Von Sandrina Lederer

Mannheim. Sie ist ein wahres Stehaufmännchen. Mehr als zweieinhalb Jahrzehnte schon behauptet sich die 1,56 Meter kleine Powerfrau Michelle im Popschlager-Business. "Ich würd‘ es wieder tun", der Titel ihrer aktuellen Tournee, könnte daher nicht besser passen. Im Mannheimer Rosengarten gab die 45-Jährige 1300 Fans genau das, was sie wollten: Eine Show mit Sexappeal, in der sie viel von sich preisgab.

Mehr als zwei Millionen Schallplatten hat Tanja Hewer, wie die Schlagersängerin mit bürgerlichem Namen heißt, bereits verkauft und zahlreiche Preise gewonnen. Ihre zahlreichen Auf und Abs, privat und beruflich, haben sie nur stärker gemacht, wie sie ihrem Publikum verkündet. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sie ihre Fans während der zweistündigen Show in "verschiedene Welten" mitnehmen möchte.

Gefühlswelten, die "verletzlich, fetzig, lustig, schön oder mal traurig" sein können. "Ich habe schon einige Lachfalten gesammelt und Narben, eben alles, was das Leben so hergibt", verkündet die Sängerin, die aktuell auch neben Dieter Bohlen in der Jury der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" sitzt. Mit eng sitzender Lederhose und schwarzem Shirt gibt sie zu Beginn die Rockerbraut, die mit "Wir feiern das Leben" oder "Du und die, das geht nie" alle sofort von ihren Sitzen zieht - nur, um im Anschluss mit der Ballade "Träume haben Flügel" für romantische Stimmung zu sorgen. Dazu zeigen Leinwände im Bühnenhintergrund einen Flug über verschiedene Landschaften der Erde.

Dieser geht weiter, musikalisch begleitet von der Band, während Michelle verschwindet, um sich umzuziehen. Mit Hot-Pants und Overknee-Stiefeln verzückt die dreifache Mutter dann besonders die Männer im Publikum. Sie gibt sich gerne sexy, was auch ihre anderen Outfits zeigen: Ob glitzerndes Minikleid oder hautenge Hosen - Michelle liebt die glamouröse, sexy Inszenierung.

Dabei hätte sie das gar nicht nötig, denn sie weiß durchaus mit ihrer Natürlich- und Ehrlichkeit zu überzeugen. So sucht sie immer wieder den direkten Kontakt zu den Fans. Zuerst holt sie Kinder auf die Bühne, die mit ihr "Kleine Prinzessin" singen, ein Lied, das sie ihrer erstgeborenen Tochter gewidmet hat. Beim Titel "Du Idiot", den Michelle im Original mit Ex-Freund Mathias Reim singt, darf ein glücklicher Besucher mit ihr auf der Bühne stehen, was dieser sichtlich genießt. Für Gänsehaut sorgt das im Irish-Stil vorgetragene "Wie Flammen im Wind", das an gemütliche Pub-Abende erinnert. Dem Hit "Kleine Taschenlampe brenn‘" folgt ein Medley bekannter Neuer-Deutsche-Welle-Songs, die vorübergehend Ballermann-Stimmung aufkommen lassen. Aber die Sängerin kann mehr und beweist das noch einmal mit den Balladen "Ewig im Moment" und "Wer Liebe lebt".

Michelle vereint eben beides: Fröhlichen und ernsthaften Schlager. Und genau dafür feiern sie ihre Fans.