Von Wolf Goldschmitt

Mannheim/Heidelberg. Wie schnell doch die Zeit vergeht... Es ist jetzt bereits zwei Jahrzehnte her, seitdem der ehemalige Mannheimer Bürgermeister Norbert Egger, der frühere Heidelberger Vorsitzende der Akademie für Ältere, Werner Boll, und eine Handvoll weiterer Pioniere eine Idee Wirklichkeit werden ließen: die "Karte ab 60".

Gegen viele Widerstände und mit einigem Risiko haben die Väter des Seniorentickets zunächst in Heidelberg, dann in immer mehr Städten und Gemeinden der Metropolregion die Gelegenheit geschaffen, ab dem 60. Lebensjahr Busse und Bahnen günstig zu nutzen. Inzwischen erstreckt sich das Einzugsgebiet von Zweibrücken bis Bad Mergentheim und von Alzey bis nach Sinsheim. Rund 59.000 Dauerkunden zählt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) jährlich. Eggers Bilanz: "Die Metropolregion Rhein-Neckar wird heute in erster Linie als Verkehrsverbund wahrgenommen".

Ein Dankeschön an die treuen Kunden hat sich VRN-Geschäftsführer Werner Schreiner zu diesem Jubiläum einfallen lassen. Von April bis Dezember, immer am 20. eines Monats, werde es Vergünstigungen exklusiv für die Senioren geben, sagte Schreiner gestern bei einer Pressekonferenz auf dem Maimarkt. So gibt es beispielsweise im Mai freien Eintritt in den Luisenpark Mannheim, im Juni, Juli und August freien oder ermäßigten Eintritt in verschiedene Frei- und Erlebnisbäder und im September wird die Generation 60 plus in Zoos eingeladen. Der Oktober führt in verschiedene Schlösser, der November mit einem 50-Prozent-Rabatt in verschiedene Kinos und im Dezember steht freier Eintritt in verschiedene Museen auf dem Programm.

Der Heidelberger Werner Boll initiierte die "Karte ab 60" und setzte damit eine ganze Bewegung in Gang. So startete das Seniorenprojekt im Pilotgebiet Heidelberg am 1. April 1992 als Angebot des VRN und der Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG. "Die Verantwortlichen haben damals den Mut und das Risiko nicht gescheut, ein neues Tarifangebot zu präsentieren", erklärte Rüdiger Schmidt, Geschäftsführer der Unternehmensgesellschaft Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH. Der Erfolg der Idee zeichnete sich bereits innerhalb des ersten Pilotjahres in Heidelberg ab. So wurde die Karte 1993 auch in Mannheim und Ludwigshafen eingeführt und wird seit 1994 verbundweit angeboten. Inzwischen sind 7,6 Prozent aller Menschen über 60 Jahre im Einzugsgebiet des Verkehrsverbundes mit einer Dauerkarte auf Achse. Das Grundprinzip der Seniorenkarte gilt übrigens als Modell für das Jobticket, das Semesterticket und das MAXX-Ticket für Schüler und Auszubildende.

Die "Karte ab 60" kostet monatlich 34,20 Euro. Neu-Sechziger erhalten den Dauerfahrschein einen Monat gratis.