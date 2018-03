Stuttgart/Mannheim. (alb) Nein, als "Rapport" wollten Steffen Künster und Ingo Wellenreuther ihr Treffen mit dem baden-württembergischen Innenminister Reinhold Gall (SPD) gestern in Stuttgart nicht verstanden wissen. Vielmehr sei es ein informelles Gespräch gewesen, waren sich die Präsidenten von Waldhof Mannheim und Karlsruher SC einig.

"Der Minister hat uns empfohlen, in einigen Punkten noch enger mit der Polizei zusammenzuarbeiten", sagte Künster der RNZ. Ein Rat, den der Waldhof-Chef im Kampf gegen den "kleinen Anteil an Chaoten" (Künster) gerne annimmt. Er machte aber auch deutlich, dass der Viertligist bereits viel getan habe. So stünde man in ständigem Kontakt mit den seinen Anhängern, darunter auch die sogenannten "Ultras", und beschäftige einen eigenen Ordnerdienst.

Probleme entstünden abseits der Spielstätten. "Uns Vereinen sind außerhalb der Stadien die Hände gebunden", sagte Künster. Tatsächlich war es im und unmittelbar am Carl-Benz-Stadion beim Pokalspiel vor zwei Wochen vergleichsweise ruhig geblieben. Zu Ausschreitungen zwischen Anhängern beider Vereine kam es, als KSC-Fans bei Schwetzingen ihren Sonderzug anhielten. Auch auf dem Weg zum Stadion und nach der Partie eskalierte die Situation.

Insgesamt wurden 34 Personen festgenommen, drei Polizisten erlitten Verletzungen. Rund 1250 Beamte verhinderten Schlimmeres. Das Innenministerium geht davon aus, dass der Einsatz rund drei Millionen Euro gekostet hat.

Gall lobte den Maßnahmenkatalog des KSC mit mehr Personal im Sicherheitsbereich und Videoüberwachung. Der Minister wünscht sich, dass der Waldhof in Sachen Sicherheit ein ähnliches Niveau erreicht. Die vom Ministerium geäußerte Kritik, in Karlsruhe würden Stadionverbote zu schnell aufgehoben, wies Wellenreuther zurück. "Wir betrachten hier jeden Einzelfall und reagieren dann tat- und schuldangemessen", sagte der KSC-Präsident laut einer Mitteilung.

Klar sei aber auch: "Gewalt und Pyrotechnik haben bei uns nichts verloren." Künster sieht das genauso. "Wenn wir Namen kennen, werden wir knallhart Stadionverbote verhängen", kündigte er an. Allerdings seien die Störenfriede ja aus ganz Deutschland und sogar aus Pisa angereist. "Vielleicht waren die nicht mal im Stadion."