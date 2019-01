Morgen sagen sie "Ja"

Wolfgang Krauth (r.) und sein Partner Matthias Mandel. Foto: Geschwill

Eine kirchliche Trauung 15 Jahre nach jener vor dem Standesamt? Das ist außergewöhnlich, hat es aber bestimmt schon einmal gegeben. Zwei Männer, die sich das Ja-Wort geben? Das ist nicht außergewöhnlich - oder zumindest nicht mehr, seitdem die gleichgeschlechtliche Ehe im Jahr 2001 ermöglicht worden ist. Die Kombination aus beidem, die ist jedoch außergewöhnlich: Wolfgang Krauth und sein Partner Matthias Mandel aus Leimen heiraten am morgigen Samstag kirchlich. Das hat es zuvor in der Region noch nicht gegeben. Kein Wunder, hat doch die Synode der "Evangelischen Landeskirche in Baden" erst im April dieses Jahres den Weg für eine kirchliche Trauung gleichgeschlechtlicher Partner freigemacht.

Kürzlich holten die Lebenspartner in Heidelberg ihre Trauringe ab. Solche hatten sie zwar schon vor ihrer standesamtlichen Trauung vor 15 Jahren, doch Wolfgang Krauth hat seinen vor einigen Jahren in Griechenland im Meer verloren. Mit den neuen Ringen erneuern sie nun auch nach außen ihren Bund. Und genau darum geht es ihnen auch: "Wir hatten uns auch ohne kirchliche Trauung gesegnet gefühlt, aber es ist ein Zeichen, dass wir auch öffentlich zueinander stehen", sagt Krauth.

Dass dies überhaupt möglich ist, hatte der Beamte der Stadt Heidelberg von Nathalie Müller erfahren. Die Leimenerin ist Mitglied der Landessynode. Dass sie aber die ersten weit und breit sind, die kirchlich heiraten, weiß Krauth, weil er selbst in der evangelischen Kirche aktiv ist - sowohl als Kirchengemeinderat in Leimen als auch in der Synode des Kirchenbezirks "Südliche Kurpfalz".

Sein Partner ist ebenfalls evangelisch. Mit Premieren haben sie Erfahrung: Vor 15 Jahren waren die Leimener ebenfalls die ersten, die die damals neue Möglichkeit der eingetragenen Lebenspartnerschaft nutzten. Aus ihrer Homosexualität haben sie seit Beginn ihrer Partnerschaft nie einen Hehl gemacht - und in der Kirche sei das auch nie ein großes Thema gewesen, sagt der 54-jährige Krauth, der auch für die Leimener SPD im Gemeinderat sitzt.

Mit dem Weltmeister trainiert

Thomas Lurz. Foto: dpa-Archiv

Dass Spitzensportler von Weltruhm regelmäßig in Sinsheim aufschlagen, ist man seit dem kometenhaften Aufstieg der TSG 1899 Hoffenheim ja schon beinahe gewohnt. Allzu nahe kommen die Fans den Fußballhelden in der Rhein-Neckar-Arena normalerweise nicht. Ein persönlicher Kontakt, ein kurzes Gespräch - keine Chance. In anderen Sportarten ist das anders. Nahe des Stadions schwimmt die Badewelt auf einer Erfolgswelle. Und dafür müssen natürlich auch die Angestellten stets fit im Wasser sein. Topfit. Als Eintages-Trainer für die jungen Leute gewann die Badewelt keinen Geringeren als Thomas Lurz, zwölffacher Weltmeister und zweifacher Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen (Silber und Bronze) im Freiwasserschwimmen.

Der Mann bewies weit mehr als Tuchfühlung als die Fußballstars nebenan - und zog ein knallhartes Schwimmtraining durch. Er schulte sechs Auszubildende der Badewelt und drei Azubis der Bäderbetriebe der Stadt Sinsheim. Das Fazit des ehemaligen Weltklasseathleten: "Die schwimmen sehr gut und sind auch ziemlich fit." Trainingsschüler Tim Niklas Hockenjos schnaufte hingegen: "Wir mussten schon ganz schön Gas geben." Fünf Mal pro Woche trainiert der junge Mann im Wasser. Was offenbar auch nötig ist: "Als ich anfing, konnte ich mich gerade so über Wasser halten."

Wer grast denn da?

Rindviecher grasen im Naturschutzgebiet "Rohrwiesen und Gänswiesen". Foto: privat

Spaziergänger an der Kleintierzuchtanlage in Hemsbach reiben sich derzeit verwundert die Augen. Urig aussehende Rindviecher grasen im Naturschutzgebiet "Rohrwiesen und Gänswiesen". Ein bisschen erinnern die Tiere an Zeiten, in denen noch die längst ausgestorbenen Auerochsen die Sumpfwälder durchstreiften. Es sind Schottische Hochlandrinder - und im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe "tätig". Nach dem sogenannten Pflegeplan sollen die "Rohrwiesen und Gänswiesen" sich nicht gänzlich selbst überlassen werden. Dies hätte, so das RP, "ein Zuwachsen mit Bäumen" zur Folge.

Um vielfältige Lebensräume für eine große Zahl von Pflanzen und Tieren zu erhalten, soll ein offener Wiesenbereich rund um das Vogelschutzhäuschen durch Pflegemaßnahmen erhalten bleiben. Zunächst hatte sich die BUND-Ortsgruppe in Handarbeit darum gekümmert. Im Jahr 2005 wurde dann ein erster Versuch mit "vierbeinigen Rasenmähern", zwei Galloway-Ochsen, unternommen. Die gewünschten Auswirkungen stellten sich zwar ein, jedoch waren die Tiere nur für zwei Jahre verfügbar. Jetzt haben sich auf Initiative des BUND zwei Hobby-Halter von Schottischen Hochlandrindern bereit erklärt, die Beweidung wieder aufzunehmen. Die vier Kühe und der Bulle nehmen sich seit einigen Tagen ihrer Aufgabe mit Leidenschaft an.

alb/cm/wok