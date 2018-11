Von Gerhard Bühler

Mannheim. Unabhängig von der in der vergangenen Woche angelaufenen Polizeireform kommt die Sanierung des Mannheimer Polizeipräsidiums in L 6 endlich voran. Auf einem bisher als Parkplatz genutzten Grundstück des Innenstadtquadrats haben vor wenigen Tagen die Arbeiten für ein Erweiterungsgebäude der Polizei begonnen.

Auch im Innern sind die Arbeiten angelaufen. Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes aus dem Jahr 1900 war überfällig und aufgrund des immer schlechter werdenden Zustands unausweichlich geworden, gerechnet wird mit Kosten von 4,4 Millionen Euro. Inzwischen sind mit der Verlegung der Dusch- und Umkleideräume aus dem Erdgeschoss ins Untergeschoss die ersten Maßnahmen abgeschlossen. Die Renovierung geht zurzeit im Erdgeschoss weiter, einbezogen sind auch die früheren Räume des Oststadt-Reviers, berichtet Polizeipressesprecher Martin Boll. Nach Fertigstellung des Neubaus nebenan in zwei Jahren steht dann im dritten Bauabschnitt die Erneuerung des im Krieg beschädigten und danach nur provisorisch hergestellten Daches entlang der Bismarckstraße auf dem Programm, informiert Bernd Müller, Leiter des ausführenden Landesamts Vermögen und Bau. Das an einigen Stellen undicht gewordene Flachdach wird als Satteldach nach historischem Vorbild wieder hergestellt, die einstigen neobarocken Turmhauben immerhin "in vereinfachter Form", wie Müller versichert.

Auf einem bisher als Parkplatz genutzten Eckgrundstück gegenüber auf dem Quadrat M 6 haben die Arbeiten für ein notwendiges Erweiterungsgebäude bereits begonnen. Noch von der alten CDU/FDP Landesregierung in Auftrag gegeben, wird der Neubau als privat vorfinanzierte PPP-Maßnahme ("Private Public Partnership") realisiert. Als reine Baukosten, ohne Finanzierungs- und Baunebenkosten nennt die investierende Baufirma Züblin sieben Millionen Euro.

Wenn der Neubau im April 2013 fertig wird, ist endlich eine zentrale Unterbringung der bisher auf fünf Standorte in der Stadt verteilten Polizeidienststellen möglich. Doch noch sei es nicht so weit, die Kollegen müssten durch die Bauarbeiten derzeit einiges ertragen, weiß der Personalratsvorsitzende Walter Krech. "Die Flure sind staubig und dreckig, Lärm und Dreck kommen nun auch von der Baustelle draußen", räumt der Polizeigewerkschafter ein, dass das Arbeiten in den Büros schwererfalle.

Mehr als mit Dreck und Lärm beschäftigen sich die Gedanken der Mannheimer Beamten jedoch im Moment mit dem brandheißen Thema Polizeireform und der grundsätzlichen Zukunft des Polizeipräsidiums. Nach den von SPD-Innenminister Reinhold Gall in der vergangenen Woche vorgestellten Plänen (wir berichteten) sollen die derzeit 37 Polizeipräsidien und vier Landespolizeidirektionen in zwölf regionale Polizeipräsidien umgewandelt werden. Spekuliert wird dabei über eine mögliche Fusion mit dem Polizeipräsidium Heidelberg. Für ein neues Megapräsidium "Kurpfalz", wie es im Gespräch ist, wäre das Gebäude in L 6 auch mit dem neuen Erweiterungsbau aber in jedem Fall zu klein. Bis Ostern fällt die Entscheidung.