Von Stefan Hagen

Neulußheim. Wahnsinn: Seit fast 90 Tagen ist Janice Jakait nun schon auf See. Das ist allerdings stark untertrieben, denn "See" ist wohl nicht ganz die richtige Bezeichnung für das widerspenstige Gewässer, mit dem sie seit dem 23. November tagtäglich im Clinch liegt. Schließlich ist die Neulußheimerin gerade dabei, als erste Deutsche den Atlantik in einem Ruderboot zu überqueren. Am Dienstag wird sie voraussichtlich ihr Ziel - die Insel Barbados - erreichen.

Eigentlich wollte sie schon am Montag endlich wieder Sand unter ihren Füßen spüren, doch der heftige Wind machte ihr einen kräftigen Strich durch die Rechnung. "Der Wind mag mich nicht gehen lassen. Er klammert", schreibt die 34-Jährige in ihrem Internet-Blog. Seit 90 Tagen führt sie nun schon diesen Kampf, und um die Tragweite ihrer Aktion zu begreifen, muss man wissen, dass diese Powerfrau ohne Motor und Segel unterwegs ist. Lediglich drei Paar Karbonruder hatte sie bei ihrem Start im portugiesischen Portimao als Hilfsmittel mit an Bord genommen. Diese "Paddel" bewegen ein wahres Hightech-Ruderboot - die "Bifröst".

Es wurde extra für die Atlantiküberquerung konzipiert und ist für Stürme mit Zwölf-Meter-Wellen ebenso gerüstet wie für eine mögliche Kollision mit einem 400 Meter langen Tanker. Nun hat Janice Jakait sage und schreibe 3500 Seemeilen - also 6500 Kilometer - mit ihrer Muskelkraft bewältigt. Eine unglaubliche Leistung. Und das Ganze hat sie nicht nur aus Abenteuerlust gewagt, sondern weil sie unter dem Motto "Rudern für die Stille" ein Zeichen setzen will. Jeder Ruderschlag sei ein sanfter, leiser Protest gegen die lebensbedrohende Lärmbelastung in den Meeren, beschreibt sie ihre Motivation.

Die 34-Jährige unterstützt die Tier- und Umweltschutzorganisation "OceanCare", die gegen militärische Sonar-Beschallungen, seismische Unterwassertests von Erdölkonzernen und den Krach der Frachter und Luxusliner mobil macht, die besonders Wale und Delfine mit ihren sensiblen Ortungsorganen gefährden.

Jetzt hat sie allen Widrigkeiten - wie meterhohen Wellen, stürmischen Winden, Seekrankheit oder querenden Supertankern - getrotzt und ist der Erfüllung ihres Traums ganz nah. In ihrem aktuellen Blog-Eintrag lässt sie derweil ihren Gefühlen freien Lauf. "Fast 40 Fliegende Fische schlagen im Moment in den Stunden der Nacht ein, bombardieren mich und mein Boot", schreibt die Abenteuerin.

"Es könnte aber schlimmer kommen. Das Wetter ist, abgesehen von den Windrichtungen und Windstärken, eigentlich traumhaft. Ich befinde mich am Nabel des Lebens, wohin ich auch schaue: Schwarze Vögel, silberfarbene Fischschwärme, pinke Seeblasen, gelbe Algen, blaue See und weißer Schaum - der Ozean hat die bunten Prachtkleider ausgepackt." Wer Janice Jakait auf ihren letzten Seemeilen bis Barbados begleiten und mitfiebern möchte, kann dies im Internet unter www.rowforsilence.com tun. Dort findet sich sogar die aktuelle Position ihres Bootes. Und der Blick ins Internet lohnt sich: Denn am gestrigen Montag, gegen 16.45 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, jubelte die Neulußheimerin über Twitter: "I can see Land! After three Months. I can see Land!" ("Ich kann Land sehen! Nach drei Monaten. Ich kann Land sehen!").

Diese Nachricht löste bei ihrer Fangemeinde große Freude aus. "Du hast es verdient! Vorsicht beim ersten Landgang", rät ihr ein Unterstützer. Schließlich müsse sie jetzt ja erst mal wieder laufen lernen ...