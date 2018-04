Von Harald Berlinghof

Mannheim. Das Umweltforum Mannheim, in dem zahlreiche lokale und regionale Umweltgruppierungen zusammengeschlossen sind, sieht im Bau des umstrittenen Block 9 des Großkraftwerks Mannheim "ein sehr großes ökonomisches Risiko", wie aus einem am Donnerstag bekannt gewordenen offenen Brief an Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz hervor geht. Als Argumente gegen den Bau werden in dem Schreiben ein Preisverfall für Kohlestrom aufgrund des Ausbaus der regenerativen Energien genannt, aber auch die höheren Kosten ab 2013 für CO2-Zertifikate.

Das Umweltforum sieht im Großkraftwerk, auch infolge von höheren Investitionskosten wegen der Verzögerung des Baus von Block 9 , einen "nachhaltigen Verlustbringer" für die Anteilseigner, darunter mit 28 Prozent Anteil die MVV RHE GmbH und somit mittelbar die Stadt Mannheim. "Angesichts dieser erschreckenden Wirtschaftsprognose hält das Umweltforum den Ausstieg der MVV RHE GmbH aus dem GKM für dringend geboten", steht in dem Brief zu lesen. "Daher sollte die Stadt Mannheim über ihre Anteilsmehrheit an der MVV Energie AG den Rückzug aus dem riskanten Kohlegeschäft veranlassen", so das Umweltforum.

Aus dem Umfeld der betroffenen Unternehmen ist allerdings zu hören, dass die bundesweite Energiewende moderne Kohlekraftwerke nicht aus dem Markt drängen werde und dass die zusätzlich zu erwartenden Kosten für steigende CO2-Zertifikatspreise ab 2013 in die Kalkulation des Kraftwerksausbaus bereits eingeflossen sind. Seit Jahren weiß man schließlich, dass die bislang zumindest teilweise kostenlose Zuteilung von Kohlendioxidzertifikaten ab dem nächsten Jahr über Versteigerungen erfolgen wird, werden die Bedenken des Umweltforums zurückgewiesen.

Sowohl beim GKM als auch bei der MVV Energie AG wollte man sich gestern zu dem Brief nicht äußern. Beim Großkraftwerk war der Brief noch nicht bekannt, bei der MVV möchte man einen Brief, der an Dritte - in diesem Fall die Stadt Mannheim und die Mannheimer Stadträte - adressiert ist, nicht kommentieren. Oberbürgermeister Peter Kurz war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, er weilt gerade in der türkischen "Freundschaftsstadt" Beyoglu.