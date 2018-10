Mannheim. (pol/mün) Am Freitagnachmittag bis in die Nachtstunden kam es in Mannheim zu mehreren Auseinandersetzungen rivalisierender Gruppen junger Männer. Nach ersten Angaben der Polizei wurden elf Menschen verletzt. Die Mannheimer Polizei musste mit Einsatzkräften aus Heidelberg und Rheinland-Pfalz verstärkt werden, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen.

Zu einer ersten Konfrontation war es am Freitag gegen nach 17 Uhr in den Mannheimer S-Quadraten gekommen. Dort erfuhr die Polizei, die mit sechs Streifenwagen vor Ort war, dass zwei Männer von einer Fünfer-Gruppe angegriffen worden seien. Laut Polizeibericht soll sinngemäß die Äußerung gefallen sein, dass das "Ganze noch ein Nachspiel habe und man sich noch einmal sehe". Die Polizeikräfte nahmen dies ernst und zeigten fortan mit einem starken Polizeiaufgebot im innerstädtischen Bereich und im Stadtteil Jungbusch Präsenz.

Dennoch trafen sich gegen 18.15 Uhr erneut bis zu 40 Personen und suchten untereinander die Konfrontation. Auch bei diesem Aufeinandertreffen kam es zum Einsatz von Hiebwaffen und vermutlich auch Reizgas. Unter den Anwesenden sollen sich offenbar auch Beteiligte der ersten Auseinandersetzung in den S-Quadraten befunden haben.

Nachdem es der Polizei erneut gelang, die Situation zu beruhigen, kam es gegen 19.15 Uhr zu einer weiteren Konfrontation: Unbestätigten Berichten zufolge soll es dabei auch zu einem Schusswaffeneinsatz gekommen sein.

Tatsächlich fand die Polizei im Bereich der Auffahrt zur Kurt-Schuhmacher-Brücke eine Schusswaffe. Die Untersuchung der Fundwaffe durch Beamte der Kriminaltechnik dauert zum Berichtszeitpunkt noch an. Es kann daher nicht gesagt werden, ob die im Stadtteil Jungbusch aufgefundene Patronenhülsen aus der gefundenen Waffe stammen. Auch ob es sich bei einer in einem Rollladen festgestellten Beschädigung um ein Einschussloch handelt und dies in Zusammenhang mit der aufgefundenen Pistole steht, ist noch unklar. Der Polizei nahm auf der Schumacher-Brücke drei Personen fest. Bei einem der Festgenommenen soll es sich um den Pistolenschützen handeln.

Bei den Auseinandersetzungen gab es mindestens elf Verletzte. Sieben Personen wurden ambulant behandelt, vier Männer mussten in Mannheimer Krankenhäusern behandelt werden. Nach derzeitigem Stand der Dinge wies keiner der Verletzten Spuren scharfer Gewalt oder gar Schussverletzungen auf.

Insgesamt waren bis zu 35 Streifenwagen aus den Bereichen Mannheim und Heidelberg sowie der Einsatzzug Mannheim vor Ort. Auch die Polizei des Landes Rheinland-Pfalz leistete mit mehreren Streifenwagen Unterstützung.

Derzeit sind die Ermittler des Kriminalkommissariats Mannheim damit befasst, nach und nach eingehende Informationen zu sichten und zu bewerten, um so den genauen Gang der Dinge detailliert rekonstruieren zu können. Zum Berichtszeitpunkt befinden sich noch immer starke Kräfte der Schutzpolizei im Jungbusch, um ein erneutes Zusammentreffen Streitsuchender zu verhindern.