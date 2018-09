Von Lisa Wieser

Neckargemünd/Mannheim. Der in Neckargemünd lebende Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmemacher Michail Krausnick beschäftigt sich immer wieder mit der deutschen Demokratiebewegung, dem Nationalsozialismus und mit dem Völkermord an Sinti und Roma. Vor allem seine Begegnung und langjährige Freundschaft zu der Mannheimer Sintiza Hildegard Lagrenne hat ihm viele Einblicke, Kontakte und Recherchen in unzählige Aufzeichnungen und Dokumente ermöglicht.

Vor wenigen Monaten ist die überarbeitete Neuauflage seines 1983 erschienen Buches erschienen, in dem er über die schillernde Persönlichkeit von Hildegard Lagrenne und anderen Sinti-Familien aus Mannheim und der Metropolregion schreibt.

Im Dezember wurde Michail Krausnick von der Stadt Mannheim dafür mit dem mit 5000 Euro dotierten Hildegard-Lagrenne-Preis 2016 ausgezeichnet. Der Preis soll an das Lebenswerk von Hildegard Lagrenne erinnern, die Anerkennung der Sinti und Roma stärken, die öffentliche Aufmerksamkeit darauf lenken, und Persönlichkeiten gewürdigt werden, die sich in besonderer Weise dafür engagieren.

Bei der Verleihung in Mannheim ehrten Ulrike Freundlieb, Bürgermeisterin für Bildung, Jugend und Gesundheit, und Daniel Strauß, Vorsitzender des Landesverbandes der Sinti und Roma Baden-Württemberg, Krausnick für sein jahrzehntelanges Engagement gegen Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus und Antiziganismus. "Stets war und ist es ihm wichtig, Diskriminierung - gleich welcher Form - als gesellschaftliche Aufgabe zu verstehen und gemeinsame Lösungen im Umgang zu diesen Themen zu finden", ehrte Daniel Strauß den Autor.

Zudem ging er auf das Bewusstsein für Toleranz und Bildungsgerechtigkeit in Mannheim und der Metropolregion ein. "In seiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus legte Krausnick seinen Schwerpunkt besonders auf die Region. Damit leistete er einen wesentlichen Beitrag zur demokratischen Kultur unseres Gemeinwesens. Er verfolgt das übergeordnete Ziel, Menschen zusammenzubringen, um Rassismus und Diskriminierung in einer Konsequenz zu begreifen, die alle angeht", sagte Ulrike Freundlieb. Nur in Gemeinsamkeit ist eine Sensibilisierung möglich, um Anschauungen zu überprüfen und den Blick zu schärfen, um Vorurteile aufzudecken.

Michail Krausnick erinnert sich gerne an Hildegard Lagrenne. "Sie war eine höchst interessante und illustre Persönlichkeit und die große Dame der Bürgerrechtsbewegung. Sie hat Filme gedreht, war Co-Autorin, und egal wo sie hinkam, füllte sie den Raum mit ihrer Präsenz, Herzlichkeit und lebensfrohen Art".

Im Anschluss an die Preisübergabe spielten Aron Weiss aus der bekannten Weiss-Dynastie und Sunny Franz, der Sohn von Romeo Franz, traditionelle Sintimusik. Michail Krausnick denkt gerne an die großartige Frau und ihre Familie zurück und ist überzeugt: "Wenn man sich Menschen öffnet, mit ihnen im Gespräch ist, einfach nur zuhört und sie besser kennenlernt, entstehen große Freundschaften".