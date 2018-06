Von Sabine Hebbelmann

Heidelberg/Rhein-Neckar. Yazan Kwadir nimmt den Ball aus der Luft an und schiebt ihn umsichtig am Gegner vorbei seinem Mannschaftskameraden zu. Fußball ist seine Leidenschaft. In Damaskus hatte er in der Jugend des syrischen Erstligisten Al-Jaish gespielt. Bis vor zwei Jahren. Da musste er vor dem Krieg aus seiner Heimat fliehen.

Jetzt steht der 22-Jährige in Heidelberg im Halbfinale der "Weltliga", zusammen mit vielen anderen Männern, die sein Schicksal teilen. Die Spieler vermitteln Spielfreude pur, die Sonne strahlt vom Himmel, der Rasen ist grün und der graue Alltag weit weg.

Seit über einem Jahr treffen sich die Neuankömmlinge im Sportzentrum Süd in Kirchheim regelmäßig mit Mitgliedern Heidelberger Vereine zum gemeinsamen Fußballspiel, erzählen Marc Frick und Ivo Ritter von der FG Rohrbach, einem noch jungen Fußballverein, der dem Thema Integration seit der Gründung im Jahr 2012 einen besonderen Stellenwert zumisst. Im Mittelpunkt des Geschehens stehe nicht die Herkunft der Beteiligten, sondern die Freude an der gemeinsamen sportlichen Betätigung. "Schon am ersten Tag waren hundert Leute da - und es kommen ständig neue dazu", freut sich Mitinitiator Benedict Bechtel vom Heidelberger SC über die große Resonanz. Viele leidenschaftliche Fußballfans sind darunter, weiß er und ergänzt: "Im Spiel können sie ihre Emotionen rauslassen."

Und so werden über die Begeisterung für den Fußball Hemmschwellen überwunden und Kontakte geknüpft, in die Heidelberger Gesellschaft hinein, aber auch zwischen Mitgliedern der verschiedenen Nationalitäten.

Die Idee kam auf, mit den vielen Beteiligten und Fußballbegeisterten eine regelrechte Liga zu organisieren. Aus den Spielern aus den Heidelberger Asylunterkünften wurden Nationalitätenteams und Erdteilteams gebildet, die seit April an insgesamt acht Spieltagen gegeneinander antreten.

Es sind je sechs Spieler pro Mannschaft, die sich zu Fair Play verpflichtet haben und ohne Schiedsrichter gegeneinander antreten. Darunter sind mindestens zwei eingesessene Heidelberger, die sich als Ansprechpartner für die Flüchtlinge in allen Fragen zum Leben in Heidelberg anbieten.

Die Weltliga findet statt im Rahmen des Projekts Sport für Vielfalt des Heidelberger Sportkreises. Getragen wird sie von Vertretern der Heidelberger Vereine SG Kirchheim, FG Rohrbach, Heidelberger SC und der Mosaik Kirche für Heidelberg und unterstützt vom Interkulturellen Zentrum.

"Die Initiative Weltliga hat unseren ganzen Respekt", sagt Wolfgang Luckenbach, Gründungspräsident des Lions Club Heidelberg-Palatina, der das Projekt mit Fußballschuhen, Sportbekleidung und Bällen im Wert von insgesamt 1500 Euro unterstützt. "In Zeiten, in denen wir täglich vom Elend der nach Europa strebenden Flüchtlinge hören und lesen, wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, den bei uns in Heidelberg Gestrandeten wenigstens über die Langeweile hinwegzuhelfen."

Mit seinen Clubgenossen Rainer Eder und Matthias Wermke freut er sich außerdem, dass bei der Organisation des Heidelberger Integrationsprojekts auch die Zusammenarbeit mit dem Badischen Fußballverband so unkompliziert funktioniert und die Teilnehmer bei den organisierten Treffs auf dem städtischen Sportgelände automatisch versichert sind.

Die Integration klappe so gut, dass sich bereits die ersten Flüchtlinge im Ehrenamt engagierten, berichtet Eder. Als ein Jugendtrainer gesucht wurde, wussten die Vereinsmitglieder gleich, wer gut deutsch spricht und für den Job infrage kommt.

Yazan Kwadir ist den Beteiligten für die Organisation der Weltliga jedenfalls sehr dankbar, denn er hat hier viel Spaß auf dem Platz und hat schon viele Freunde kennengelernt. Neben dem Fußballspielen lernt er fleißig deutsch, denn er möchte hier bleiben und studieren.

Info: Das Finale der Weltliga wird am 19. Juli ab 15 Uhr beim Sommercups der SG Kirchheim im Sportzentrum Süd in Kirchheim ausgetragen. Dann wird in Heidelberg der erste Weltligachampion gekürt.