Von Gerhard Bühler

Mannheim. "Wie viel Feuerwehr braucht die Stadt?" Oder: "Wie viel Feuerwehr kann und will sich die Stadt leisten?" Das sind die Fragen, die im Zusammenhang mit einem Brandschutzbedarfsplan zurzeit in Mannheim diskutiert werden. Zuletzt im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, der sich mit diesem Aspekt befasste. Ein Fachgutachter schlägt den Aufbau von 26 weiteren Stellen bei der Berufsfeuerwehr vor. Denn: Die Quadratestadt weist mit ihrer hohen Industriedichte, ihrem Hafen, Güterbahnhof und Autobahnen, auf denen Gefahrgüter transportiert werden, das mit Abstand höchste Risikopotenzial im Land auf.

Was tun? Während Ordnungsbürgermeister und Stadtkämmerer Christian Specht in der Ausschusssitzung zunächst bremste und die Anregungen des Gutachtens erst prüfen will, forderten einige Gemeinderäte die schnelle Umsetzung.

Jede Kommune in Baden-Württemberg ist verpflichtet, eine ihren örtlichen Gegebenheiten entsprechende Feuerwehr zu unterhalten. Zur Beherrschung möglicher Brände und Schadensfälle unterhält die Stadt daher eine Berufsfeuerwehr mit 270 Einsatzkräften, die zum Teil auch für Sonderaufgaben als Taucher, Höhenretter, im Feuerlöschboot und in der "Analytischen Task Force" zum schnellen Nachweis von Umweltgefahren ausgebildet sind. Dazu gibt es eine Freiwillige Feuerwehr mit 300 Aktiven sowie vier Werksfeuerwehren mit über 200 Mitgliedern. Die Berufsfeuerwehr besitzt ihre Stützpunkte in den Wachen Nord, Mitte und Süd.

Um die Frage zu klären, inwieweit die Leistungsfähigkeit den aktuellen Anforderungen entspricht, ließ die Stadt in den letzten zwei Jahren durch einen externen Fachgutachter den umfangreichen "Brandschutzbedarfsplan" erstellen. Definiert wird darin ein "Schutzziel", das sich an Erfahrungen aus der Praxis orientiert. So soll die Feuerwehr bei einem Wohnungsbrand in 90 Prozent der Fälle zehn Minuten nach dem Alarm mit zwölf Mann vor Ort sein, weitere sechs Wehrleute nach 15 Minuten eintreffen.

"Das Drei-Wachen-Konzept ist bedarfsgerecht", nannte Fachgutachter Dr. Matthias Winterhalder gegenüber den Gemeinderäten des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung ein wesentliches Ergebnis seiner Untersuchung. Daneben empfiehlt er, Sonderfunktionen wie Höhenretter oder Taucher künftig fest zu besetzen. Bisher wurden diese Aufgaben durch Wehrleute mit Zusatzqualifikation ausgeübt, die auch zum normalen Dienst innerhalb eines Löschzuges eingeteilt waren. Dies konnte, wenn etwa während eines Löscheinsatzes ein Höhenretter benötigt wurde, zu Konflikten führen.

Der Bedarfsplan empfiehlt auch die Aufgabe des bisher gängigen Konzepts der "Nachtabsenkung" der Personalstärke. Das würde heißen, dass immer die gleiche Personalstärke auf Wache wäre. Je nach Tageszeit sind momentan zwischen 48 und 53 Wehrleute im Dienst. Insgesamt summieren sich die Empfehlungen der Gutachter auf 26 zusätzliche Personalstellen. Die Vorlage der Stadtverwaltung an den Gemeinderat sieht vor, die Empfehlungen durch eine interne Arbeitsgruppe weiter zu prüfen. Am Ende stimmten alle Stadträte zu.