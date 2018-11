Das Interesse an den Kandidaten für die bevorstehende Bürgermeisterwahl in Reilingen war ausgesprochen groß. Zuerst stellten sich die fünf Bewerber in etwa einer Viertelstunde mit ihren Schwerpunkten vor, dann wurde die Fragerunde freigegeben. Fotos: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Reilingen. "Kommen Sie doch ruhig hier nach vorne. In der ersten Reihe sind noch einige Plätze frei. Sie müssen sich nicht da hinten an die Wand stellen", machte Versammlungsleiter Peter Geng den Reilingern Mut, die in der voll besetzten Fritz-Mannherz-Halle glaubten, keinen Sitzplatz mehr finden zu können. Das Interesse der Reilinger für die Vorstellung der Bewerber um das Bürgermeisteramt war riesig. Jedem der sechs Bewerber wurden 15 Minuten Redezeit zugestanden. Später blieb Zeit für zahlreiche Fragen der Bürger und kurze prägnante Antworten der Kandidaten, so die Vorgaben für den Abend. Dass es in der Veranstaltung dann doch nur fünf Kandidaten waren, lag daran, dass die mit ihrem "Nein"-Wahlkampf bekannt gewordene Kandidatin Sandra Müller aus Barmstedt "Nichts" sagte. Sie war nämlich erst gar nicht in der Halle erschienen. Eine Spaßkandidatin, die noch nicht einmal Spaß macht.

Hart am Spaßkandidat bewegte sich auch Otmar Geiger, dessen zentrale Aussage seiner Bewerbungsrede darin bestand, dass er eigentlich für alles sei, was seine vier Vorredner auch schon angeführt hatten. "Yes I can", zitierte er leicht abgewandelt ein amerikanisches Staatsoberhaupt, das jeder kennt. Und zum Schluss seiner nur achtminütigen Rede machte er den Gekommenen noch ein Wahlgeschenk - sieben Minuten seiner Redezeit.

Begonnen hatte die Redeschlacht - in der Reihenfolge, wie die Kandidaten auf dem Wahlzettel am kommenden Sonntag in einer Woche erscheinen werden - der von der SPD ins Rennen geschickte Uwe Schuppel. Der Reilinger betonte, dass ihm vor allem Bürgernähe wichtig sei. "Seit 25 Jahren habe ich das verinnerlicht, habe ich als Rathausmitarbeiter stets umgesetzt und das will ich such in Zukunft so halten", sagte er. Er setzte sich vehement gegen den Vorwurf zur Wehr, er würde sich nur um die Jugendlichen kümmern und die älteren Bürger vernachlässigen. "Es ist richtig, dass ich das Gespräch mit der Jugend suchen werde, aber ich habe auch versprochen, eine Seniorenberatungsstelle im Rathaus einzurichten und eine Initiative ins Leben zu rufen unter dem Motto "Bürger helfen Bürgern".

Michael Astor, der von CDU und FDP unterstützt wird, Sohn eines Landwirts, Gemeinderatsmitglied und Finanzbeamter, möchte die Bürgerbeteiligung stärken. In einer funktionierenden Dorfgemeinschaft sei der Zusammenhalt wichtig. Bei ihm heißt das Nachbarschaftshilfeverein. "Ich möchte das Fachwissen der Bürger nutzen. 7000 wissen immer mehr als ein Einzelner", betonte er. Blockheizkraftwerke, attraktivere Spielplätze, eine verbesserte Fragemöglichkeit der Bürger an die Gemeindeverwaltung über ein Onlineforum, gehören zu seinen Idealvorstellungen. Und Politik heißt bei ihm übersetzt: Die Lust, Probleme zu lösen.

Der unabhängige Wirtschaftsinformatiker Thomas Kröncke will auf aktives Zuhören setzen. Nur daraus könne sich Glaubwürdigkeit in der Politik entwickeln. Und er will keine "Eintagsfliege" sein. Nicht nur acht Jahre will er an der Spitze der Gemeinde stehen, und zwar "nur in Reilingen und nirgends sonst", sondern vielmehr 16 Jahre. Mehrfach betonte er seine Unabhängigkeit gegenüber Parteien und Wählergruppierungen. Und dass es ihm nicht ums Geld geht, beweise, dass er "als Bürgermeister weniger verdienen werde als gegenwärtig".

Schließlich trat Stefan Weisbrod, der Stadtkämmerer von Walldorf, von den Freien Wählern unterstützt, ans Mikrofon. "Miteinbeziehung der Bürger, solides Haushalten, gute Wohn- und Lebensqualität, Augenmerk auf Familien und Jugend und Verkehrsberuhigung," wolle er sich zu eigen machen. Und zum zweiten Mal wurde an diesem Abend RNZ-Mitgründer, Ex-Bundespräsident Theodor Heuss gewürdigt: "Die Gemeinde ist wichtiger als der Staat, und das Wichtigste in der Gemeinde ist der Bürger".