Von Heike Warlich-Zink

"Welt im Wandel - Museen im Wandel" lautete das Motto des Internationalen Museumstages, der am Sonntag in Mannheim parallel zum Deutschen Katholikentag stattfand. "Das hat uns einen enormen Zuspruch beschert", sagte Dr. Dorothee Höfert, Leiterin der Abteilung Kunstvermittlung in der Kunsthalle. Auch Reiss-Engelhorn-Museen (rem) und Technoseum öffneten bei freiem Eintritt ihre Dauer- und Sonderausstellungen mitsamt großem Rahmen- und Mitmachprogramm, um Einblicke in die Museumsarbeit zu gewähren.

"Benedikt und die Welt der frühen Klöster", auf die sich das Aktionsprogramm im Museum Bassermannhaus der rem konzentrierte, hat dabei auf den ersten Blick thematisch den direktesten Bezug zum Katholikentag. Voller Begeisterung tauchen Kinder ins mittelalterliche Klosterleben ein, lernen im Skriptorium, wie die Mönche schrieben. Die Besuchergruppe in der Kunsthalle ist weitaus weniger gesprächig, gibt sich stattdessen fasziniert Pipilotti Rists "Augapfelmassage" hin. "Die Arbeiten sprechen für sich", findet Dorothee Höfert, dass das Betrachten von Videokunst generell anstrengender ist, weil es vom Besucher eine größere Verweildauer vor den Objekten verlangt.

Wenngleich Rist nicht als Vertreterin christlicher Kunst zu verstehen sei, so hätten gerade die Besucher des Katholikentages die Ansätze der Schweizerin sehr wohl begriffen: Rist geht es um den Körper, speziell die Leibesmitte. Die Ermutigung zur Auseinandersetzung mit sich selbst und darum, Dinge beim Namen zu nennen. "Das ist Kunst?" wird dann doch beim Betrachten des in fließende Farben getauchten "Unterhosen-Kronleuchters" gefragt. "Wir sehen hier Dessous mit Geschichte", erklärt die Fachfrau, dass die Künstlerin alle Modelle von Freunden und Bekannten gesammelt hat.

Was bei nacktem Tageslicht aussieht, als ob die Kunsthalle gerade Waschtag gehabt hat, erscheint durch die fließend-sanften Farben wie ein fragiles Kunstwerk. "Unterhosen sind für Rist die Tempel des Unterleibs als Zentrum unseres Körpers", erläutert Höfert, dass die Künstlerin in ihren Installationen dazu auffordert, vor Tabuthemen wie den natürlichen Körperfunktionen nicht zurückzuschrecken.

Bequem zurückgelehnt auf weichen Kissen endet die Führung umgeben von drei wandfüllenden Videoprojektionen mit dem Namen "Lungenflügel". Eingehüllt von extrem vergrößerten Bildern wie einem schillernden Tulpenfeld und sphärischen anmutenden Klängen scheinen alle förmlich einzutauchen in eine Oase kollektiven Innehaltens. Dem Leib auf deutlich handfestere Weise widmet sich derweil "Unser täglich Brot" im Technoseum. Speziell für den Internationalen Museumstag waren Betriebe eingeladen worden, die Nahrung nach traditionellen Techniken produzieren.

Die achtjährige Svenja aus Nussloch hat am Stand der Molkerei Hüttenthal gerade im "Butterfass" Sahne geschüttelt und einen festen Teil (Butter) sowie flüssige Buttermilch erzeugt. Zuvor hatte sie mit ihrer dreijährigen Schwester Jette beim Schnuppern an verschiedenen Proben nicht minder erstaunt festgestellt, dass Sauerteig auch tatsächlich "sauer" riecht. Weinbautechniker Jörg Clauer erklärt, was es mit sogenannten "Schönungsmitteln" auf sich hat, mit denen Weine nach der Gärung behandelt werden. "Fachbetriebe setzen allerdings darauf, dass der Wein Zeit hat zum Wachsen, Reifen und zur natürlichen Klärung", so der Winzer aus Heidelberg-Rohrbach.

Fi Info: Die Ausstellungen sind über den Internationalen Museumstag hinaus geöffnet.