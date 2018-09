Von Harald Berlinghof

Hockenheim. "In unsere Leberwurst kommt nichts außer Schweinefleisch, Schweineleber, Zwiebeln, Gewürze und Salz". Das klingt schon fast nach dem Reinheitsgebot des deutschen Bieres, was Peter Cornelius, Geschäftsführer und Mitinhaber der Cornelius GmbH aus Hockenheim, da stolz herunter betet. Rund 35 Mitarbeiter und vier Leihkräfte setzen die geheime Gewürzrezeptur, die hinter Schloss und Riegel im Safe der Firma verwahrt ist, in die Realität um.

Es hat sich einiges getan in den vergangen fünf Jahren im Talhaus bei Cornelius. Rund 3,5 Millionen Euro hat das Unternehmen, das seit 1963 in Hockenheim ansässig ist, in den Standort investiert. Alleine in die Abfüllanlage, wo die Becher des Nachbarunternehmens Weidenhammer mit Streichwurst gefüllt werden, hat rund eine Million Euro gekostet, die Photovoltaik-Anlage auf dem Firmendach mit 996 Einzelmodulen noch einmal fast eine Million Euro. Zuletzt war jetzt der Verwaltungstrakt mit einer Modernisierung an der Reihe.

In den Produktionsabteilungen des Betriebes ist es kalt. Bei zwei bis drei Grad Celsius werden die angelieferten "Rohstoffe" - Schweinelebern, Schweinefleisch und Schweineschwarte - verarbeitet, in großen Metallbehältern mit Zwiebeln und Gewürzen vermischt. Wenn dann die 200-Gramm-Leberwürste aus der Maschine in die Behälter springen, sieht man ihnen nicht mehr an, wie viele Verarbeitungsschritte letztlich darin stecken. Gereinigt, zerkleinert, gekocht, vermengt und in die enge Plastikhülle gepresst oder in die kleinen Kunststoffbecher gespritzt rollen schließlich die fertig abgepackten Würste palettenweise ins Kühlhaus und warten auf die Spediteure. Zehn bis zwölf Tonnen Wurst werden täglich produziert.

Aus einer kleinen Metzgerei der Großeltern in Mannheim-Neckarstadt hat sich das Unternehmen heraus entwickelt. Gegenwärtig wird es von den Geschwistern Peter Cornelius und Petra Cornelius-Morjan geleitet. Der Vater ist noch als beratender "Seniorchef" mit im Boot. Auch die Nachfolge scheint geregelt, denn die nächste Generation - noch zwischen acht und zwölf Jahre alt - will auch "in Leberwurst machen", so Petra Cornelius-Morjan.

Hygiene spielt in der Lebensmittelbranche eine große Rolle - auch bei Cornelius. Zutritt ins Allerheiligste der Produktion ist nur mit Schutzkleidung und Schutzhaube gestattet. Eine elektronische Datenverarbeitung und entsprechende Informationsetiketten gestatten die Zurückverfolgung aller Zutaten. "Laut Vorschrift muss eine lückenlose Rückverfolgung innerhalb von vier bis fünf Stunden möglich sein. Wir schaffen das in 30 Minuten", so Peter Cornelius.