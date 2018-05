Mannheim. (jami) "So ein bisschen schlechtes Karma schreibt man dem Raum dann doch zu" - Max Hohenstatt, Sänger der Band "I am Poet", klingt noch betrübt. Der Proberaum der drei Musiker im Mannheimer Hafen fiel Anfang vergangener Woche dem Hochwasser zum Opfer (wir berichteten). Die Musiker rechnen mit einem Schaden zwischen 5000 und 10 000 Euro.

Den Proberaum werden die Drei aufgrund der Erinnerungen wohl nicht mehr nutzen, selbst wenn er irgendwann wieder trocken ist. Der Schock sitzt zu tief. Dennoch hat sich laut Max Hohenstatt einiges getan: "Wir haben bei uns an der Popakademie selbst gebackenen Kuchen verkauft und dabei 700 Euro eingenommen", erzählt er. Wildfremde Leute hätten ihnen auch aufgrund des RNZ-Artikels geschrieben, und sie bekämen teilweise Ausrüstung wie Kabel geschenkt. Auch die Spendenaktion laufe gut. "Wir hätten niemals erwartet, dass das insgesamt in den vierstelligen Bereich geht", sagt der Sänger und freut sich.

Auch andere Medien sind inzwischen auf die Musiker aufmerksam geworden und berichten. Eine ungewohnte, aber "sauinteressante" Situation für die Jungs, meint Hohenstatt. "Trotzdem befürchten wir, nun als die ,Hochwasserband' abgestempelt zu werden. Aber mit Blick auf die enorme Hilfsbereitschaft ist das ein Opfer, das wir gerne bringen", sagt der Sänger und schmunzelt.

Das Hochwasser hatte "I am Poet" kalt erwischt. Die Band ist gerade dabei, eine CD zu produzieren. "Das wird wohl bis November klappen", ist Max guter Dinge. "Aber was ist eine CD ohne Tour?", fügt er hinzu. Mehrere Auftritte waren geplant, doch ob und wann diese stattfinden können, sei noch nicht sicher. "Wir warten bis Mittwoch. Dann testen wir unsere elektronischen Geräte, bilanzieren den Schaden genau und sprechen über die Tour", sagt Hohenstatt. Sieben Gitarren befänden sich zurzeit bei einem Gitarrenbauer: "Zwei kann man komplett verschrotten, hat er uns gesagt." Den Rest könne man wahrscheinlich reparieren, was aber so teuer sein dürfte, dass es sich gar nicht lohnt. Auch die Bassdrum vom Schlagzeuger Elias Foerster ist hinüber. Ein Schaden, an dem die Studenten also noch eine Weile zu knabbern haben.