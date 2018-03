Wurde auch schon in Heidelberg am Neckar nachgewiesen: Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) könnte zumindest theoretisch auch das Zika-Virus übertragen. Mückenfachmann Norbert Becker betont allerdings, dass dies äußerst unwahrscheinlich ist. Foto Kabs

Von Harald Berlinghof

Speyer. Sssttt.... Ein hohes Singen im Dunkeln hat schon so manchen nachts an den Rand des Wahnsinns gebracht. Schnaken, die außerhalb unserer Region auch Stechmücken genannt und in südlichen Gefilden als Moskitos bezeichnet werden, sind lästig. Manchmal sehr lästig. Aber sie sind auch Verursacher schwerer und tödlicher Erkrankungen, wie die von ihnen übertragenen Malaria oder jetzt Zika beweisen.

Mückenfachmann Norbert Becker rät in Anbetracht der Bedrohung durch das Zika-Virus zur stärkeren Bekämpfung der Tigermücke auch und gerade in der hiesigen Region. "Mit großer Wahrscheinlichkeit kann man davon ausgehen, dass sie das Virus übertragen kann", sagt der wissenschaftliche Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs). Bewiesen sei das aber noch nicht.

"Natürlich wird das Zika-Virus ein Thema in Genf sein", betont Becker, der gestern auf dem Weg von Speyer zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf war, um dort über Strategien einer globalen Stechmückenbekämpfung zu sprechen. Generell rät der Biologe allerdings, nicht in Panik zu verfallen. Die Gefahr einer Infektion mit dem Zika-Virus in Deutschland sei äußerst gering. Die Asiatischen Tigermücke (Aedes albopictus) müsse man jedoch im Blick behalten und "sofort bekämpfen".

Entlang der Autobahn A 5 hat sich der asiatische Tigermoskito inzwischen ausgebreitet. In Freiburg findet sich eine große Population - und erst vor wenigen Monaten konnte die Stechmückenart auch in Heidelberg-Wieblingen von der Kabs nachgewiesen werden. Man werde die Stadt Heidelberg, obwohl sie kein Mitglied der Kabs ist, bei der Bekämpfung unterstützen, wo es geht, so Becker. Entlang des Oberrheins finanzieren knapp 100 Städte, Gemeinden und Kreise die Stechmückenbekämpfer. Zum Tigermoskito hat die Kabs einen Informations-Flyer aufgelegt, der an alle Haushalte in Wieblingen verteilt werden soll. Darin wird erläutert, wie man der Vermehrung der Stechmücke entgegen wirken kann. Dringend nötig sei die Säuberung aller Wasserbehältnisse von der Regentonne bis zum Blumenuntersetzer, denn dort überwintern die abgelegten Moskitoeier. Die Kabs Mitarbeiter bieten dafür ihre kostenlose Hilfe an.

Längst ist das Modell einer Bekämpfung der Stechmückenlarven, wie es am Oberrhein seit fast 40 Jahren erfolgreich praktiziert wird, auch in den Tropen eine Option. Dort geht es nicht nur um eine Reduzierung von "Lästlingen", sondern um die Rettung von Menschenleben. Die heimischen Lästlinge der Rheinauen sind dort echte Schädlinge, die bis zu 20 Virusarten von Mensch zu Mensch tragen können. Trotz Zika-Virus steht die Malaria dabei noch immer im Vordergrund. Und egal ob Dengue-Fieber, Chicungunya-Fieber oder Zika-Virus - immer stehen zwei tropische Stechmückenarten in dringendem Verdacht, die Viren zu übertragen: der afrikanische Tigermoskito (Aedes aegypti), der über die gesamten Tropen verbreitet ist, und der asiatische Tigermoskito, der in Südeuropa Fuß gefasst hat und auch in Deutschland nachgewiesen wurde.

Das Zika Virus wurde bereits 1947 in Uganda nachgewiesen. Mit der afrikanischen Tigermücke wurde es vermutlich schon lange vorher mit Sklavenschiffen nach Brasilien verschleppt, so Norbert Becker. Warum erst jetzt ein Krankheitsausbruch dort stattfinde, gehöre zu den vielen Geheimnissen der Biologie. Möglicherweise sei es zu Mutationen des Virus gekommen.

Was die Gefahr einer Ausbreitung von Zika in Deutschland betrifft,bestehe derzeit absolut kein Grund zur Panik, so Becker. Noch seien die Tigermücken in Deutschland selten und nur ganz begrenzt örtlich nachgewiesen. Und dass jemand mit dem Zika-Virus infiziert von einer Brasilienreise zurück komme, sei noch seltener. "Aber dass beide Faktoren, die zur Übertragung der Krankheit nötig sind, nämlich das Virus in einem Menschen und der passende Tigermoskito, aufeinander treffen, ist noch unwahrscheinlicher. Trotzdem: Eine hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben", so Becker.