Ramstein. (mare) Das "durchstochene Herz" sollte der Höhepunkt der Flugshow werden. Doch das Flugmanöver misslang, drei Jets kollidierten, eine Maschine stürzte in die Zuschauermenge. Rund 70 Tote, über 1000 Verletzte - die Flugzeugkatastrophe von Ramstein am 28. August 1988 wirkt auch nach 30 Jahren noch nach.

Es war ein heißer Sommertag. Bei bestem Wetter pilgerten 350.000 Menschen aus Deutschland und dem benachbarten Ausland auf die US Air Base im pfälzischen Ramstein. Darunter waren viele Familien mit Kindern, die die Militärjets bestaunten und das Spektakel der zahlreichen Flugshows am Himmel bewunderten.

Die "Frecce Triccolori" 1988.

Mit dabei war auch die italienische Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" mit ihrem berühmten "durchstoßenen Herz". Bei dieser Figur fliegen die Maschinen in zwei Gruppen die Form eines Herzens, während ein Jet dieses Herz "durchstößt". Die Maschinen sollten sich vor dem Kreuzungspunkt wegdrehen. Doch um 15.48 Uhr kam es zur Katastrophe, als der Solopilot Ivo Nutarelli sein Manöver zu früh und zu tief startete. Er kollidierte mit zwei Maschinen.

Diese stürzten auf die Start- und Landebahn. Nutarellis Jet schlug aber auf dem Boden auf, verwandelte sich in eine brennende Kerosinwalze -ein Flammenmeer - und raste in die Zuschauermenge, wo er schließlich explodierte.

Sofort herrschte Chaos. Verletzte irrten auf dem Gelände herum, die Rettungskräfte waren überfordert. Hinzu kamen zahlreiche Pannen: Die Amerikaner ließen Rettungskräfte nicht auf den Flugplatz oder alarmierten keine zusätzliche Hilfe; der Funkverkehr brach ebenso zusammen; deutsche und amerikanische Infusionen und Nadeln passten nicht zusammen. Die Amerikaner brachten die Verletzten ohne Erstversorgung in Kliniken, nicht selten verfuhren sie sich aus Ortsunkenntnis. Kurz: Es gab keine Koordination der Rettungsmaßnahmen.

Doch man reagierte in den Folgejahren. Es wurden gemeinsame Rettungskonzepte entwickelt, gemeinsame Übungen organisiert, Kunstflugshows zunächst komplett verboten, ab 1991 unter strengen Auflagen erlaubt.

Und das Unglück hat gezeigt, wie wichtig die psychologische Nachbetreuung der Opfer wie Retter gleichermaßen ist. Hier hat sich viel getan, etwa wurde das posttraumatische Belastungssyndrom als Krankheit anerkannt. Jüngst wurde auch die Stiftung "Katastrophennachsorge" von der Trauma-Psychologin Sybille Jatzko gegründet.

Entschädigungen für die Opfer gab es derweil keine. Gelder aus einem Fond, in den Bund, USA und Italien einzahlten, gingen vorwiegend an Krankenkassen und die Rentenversicherung. Klagen von Opfern und Angehörigen vor Gericht wurden abgelehnt.

So bleibt die Flugkatastrophe für viele Betroffene ein Albtraum. Der aber nicht vergessen werden soll. An der Absturzstelle wird zum 30. Jahrestag am 28. August eine Gedenkveranstaltung stattfinden. Zur Unglückszeit um 15.48 Uhr werden die Überlebenden innehalten.