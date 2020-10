Viernheim. (pol/ahn) Bei einer Diebestour durch ein Bekleidungsgeschäft wurde am Mittwoch eine 36 Jahre alte Frau aus Viernheim zusammen mit ihren zwei Töchtern im Alter von zwölf und 14 Jahren erwischt. Wie die Polizei mitteilte, wollte das Trio Damenkleidung im Wert von über 200 Euro aus dem Geschäft im Einkaufszentrum in der Robert-Schuman-Straße stehlen. Gegen 18.25 Uhr wurde eine Ladendetektivin auf die Dreiergruppe aufmerksam: Die Familie versteckte in der Umkleidekabine die ausgesuchten Waren in Taschen. Daraufhin wollte sie das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen.

Als sich die Detektivin zu erkennen gab, wurde die 36-Jährige handgreiflich und verletzte die Mitarbeiterin leicht. Anschließend ließ sie ihre Kinder sowie die gefüllten Taschen zurück und verließ das Geschäft.

Polizeibeamte holten die minderjährigen Mädchen ab und verständigten deren Mutter, die ihre Kinder auf der Polizeiwache abholte. Wegen des Ladendiebstahls wird gegen die 36-Jährige ermittelt.