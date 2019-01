Viernheim. (pol/mare) Die Polizei beschäftigt aktuell vier Einbrüche in Geschäfte, die in der Nacht zum Freitag in der Lorscher Straße begangen wurden. Wie die Beamten mitteilen, sind zwei Metzgereien, ein Restaurant und eine Bäckerei betroffen.

Die Polizei geht davon aus, dass ein und derselbe Täter unterwegs war, der sich an den Geschäftstüren zu schaffen machte. Während er in dem Restaurant die elektrische Registrierkasse mitnahm, rund 20 Euro daraus nahm und sie einige hundert Meter in der Kirschenstraße zurückließ, konnte er die Türen zu den anderen Geschäften nicht öffnen.

Durch Knackgeräusche wurde gegen 4 Uhr ein Metzgermeister, der bereits die ersten Vorbereitungen im Geschäft getroffen hat, auf den Eindringling an der Eingangstür aufmerksam. Der Tür war von innen zusätzlich verkeilt, so dass der schlanke 1,80 Meter große Täter nach der Entdeckung eiligst in Richtung Fußgängerzone flüchtete.

Beobachtungen zu den Taten und Hinweise zu dem gesuchten Täter werden unter der Rufunmmer 06252/7060 entgegengenommen.