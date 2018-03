Mannheim. (pri/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag am Autobahnkreuz Mannheim. Ein Tanklastzug kollidierte gegen 11.20 Uhr mit einem VW-Passat. Der Unfall ereignete sich auf der Verteilerfahrbahn der Autobahn A 656 in Richtung Heidelberg und zur A 6 in Richtung Viernheim.

Hier wechselte offenbar der Passat den Fahrstreifen ohne auf einen in gleicher Richtung fahrenden Tanklastzug zu achten. Der Passat krachte in den Tanklaster und wurde dabei um 90 Grad gedreht.

Der VW-Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.