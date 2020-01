Sinsheim/Mosbach. (pol/rl) Am späten Dienstagabend kontaktierten Telefonbetrüger mehrere Personen in Sinsheim. Bislang wurden der Polizei elf Vorfälle gemeldet. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und behaupteten, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Dann fragten sie die Angerufenen nach ihren Vermögens- und Besitzverhältnissen aus. Glücklicherweise ging darauf keiner der Angerufenen ein: Alle beendeten die Telefonate und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Ebenfalls neun Mal wurden der Polizei aus Mosbach und Obrigheim gemeldet. Der Betrüger erklärte den Angerufenen, dass es in der Nähe ihres Wohnortes zu einer Einbruchserie oder einem Raubüberfall gekommen war. Die Opfer erkannten den Betrugsversuch und verständigten ebenfalls die Polizei.

Derartige Betrugsversuche laufen immer ähnlich ab. Der Anrufer versetzt die Angerufenen, meist ältere Mitbürger, durch eine Geschichte über Einbrüche in der Nähe in Angst und Schrecken und versucht Informationen über deren finanziellen Verhältnisse auszuhorchen. Fallen Menschen auf diese Masche herein, folgt ein unliebsamer Besuch einer weiteren angeblichen Polizeibeamtin oder eines angeblichen Polizisten bei den potenziellen Opfern. Kommt es dann zur Aushändigung von Wertsachen oder Geld an die Straftäter, sehen die Geschädigten es nie wieder. Die Häufung der Anrufe am Dienstag zeige, dass die Zahl derartiger Betrugsversuche nicht nachlässt.

Wer ähnliche Anrufe erhalten hat, wird gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät bei solchen Anrufen, folgende Tipps zu beherzigen: