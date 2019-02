Schwetzingen/Oftersheim. (pol/mün) Rund 15.000 Euro Schaden sollen vier Jugendliche verursacht haben, als sie in der Nacht zu Dienstag durch Schwetzingen und Oftersheim zogen. Sie sollen Steine auf abgestellte Autos und Häuser geworfen haben.

Jetzt sind sich die Ermittler sicher, dass die 16-Jährigen für die Serie an Sachbeschädigungen verantwortlich sind. Die Schäden wurden in der Hölderlinstraße, Carl-Benz-Straße, der Unterführung der Südtangente sowie in der Goethestraße, Helmholtzstraße und Königsäcker Straße festgestellt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an, weitere Geschädigte oder Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06202/2880 melden.