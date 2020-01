Schwetzingen/Brühl. (pol/mare) Ein 18-jähriger Mann hat sich Montagnacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen, wie die Beamten mitteilen.

Er fiel einer Polizeistreife kurz vor ein Uhr in Schwetzingen auf und sollte kontrolliert werden. Anstatt anzuhalten, gab der junge Mann Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Dabei fuhr er in rücksichtslos, viel zu schnell und missachtete die Verkehrsvorschriften. Er wurde schließlich in Brühl im Bereich Rosengarten gestoppt.

Bei der Kontrolle fanden die Polizisten unter dem Fahrersitz eine griffbereite Schreckschusswaffe mit eingeführtem Magazin. In der Mittelkonsole waren weitere Platzpatronen und ein Schlagring. Der junge Mann wurde zunächst zum Polizeirevier Schwetzingen gebracht, wo er nach Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde.

Gegen ihn wird nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Zur Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer war es nicht gekommen. Der Führerschein des jungen Mannes wurde einbehalten.

Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 06202/2880 melden.