Schwetzingen. (pol/van) Auf ein Gartenhäuschen in der Rudolf-Diesel-Straße hatte es ein Trio am Sonntag abgesehen. Wie die Polizei berichtet, sollen drei Männer im Alter von 21, 34 und 35 Jahren mit einem Einkaufswagen die Südtangente entlang gelaufen sein und anschließend die Eingangstür an dem Gartenhäuschen, welches auf einem Parkplatz stand, demoliert und mit Brettern ein Feuer gelegt haben. Außerdem traten sie nach Angaben der Beamten gegen ein Verkehrsschild.

Ein Zeuge hatte dies beobachtet, das Feuer ausgetreten und die Polizei verständigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Im Rahmen einer Fahndung wurde das betrunkene Trio kontrolliert, anschließend aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an.